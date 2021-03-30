افتتاح المرحلة الأولى «كوت دازور» في «قلب أوروبا» بساحل دبي يونيو المقبل

المصدر: دبي - البيان

أكدت مجموعة كليندينست، الشركة المطورة لمشروع «قلب أوروبا» المستدام والضخم في مجال السياحة، الانتهاء من أعمال طلاء وتكسية الواجهة المميزة لفنادق كوت دازور من فئة الخمس نجوم، ويجري العمل حالياً على تجهيزها بشكل فخم. ويضم المنتجع أكبر حوض سباحة وأكثرهم استدامة في الشرق الأوسط - والذي سيصبح نقطة جذب ترفيهية ساحرة في وسط منتجع مستوحى من ألوان قوس قزح يعيد إحياء نمط الحياة الشهير للريفيرا الفرنسية.

بمحيطه الذي يزيد على كيلومتر واحد ويتدفق به 14.000 متر مكعب من المياه المحلاة باستدامة، سيكون حوض السباحة العملاق واحداً من التجارب الأولى التي يشهدها قلب أوروبا على المستوى الإقليمي والدولي.

ولا يتسم جراند آزور بحجمه الضخم وحسب بل بتصميمه الذكي أيضاً، فهو يستخدم الطاقة الشمسية لإضاءة المياه الصديقة للبيئة وإعادة تدويرها وتسخينها وتبريدها مما يمنح النزلاء شعوراً بالاسترخاء والمتعة.

وبالإضافة إلى إتاحته لفرص جمة للتجديف أو الاسترخاء أو حرق بعض السعرات الحرارية، يمثل حوض السباحة الأسطوري القلب المائي لمنتجع كوت دازور. فبطوله الممتد على مساحة 12.000 متر مربع (129.166.93 قدماً مربعاً)، يضم جراند آزور أربع بحيرات زرقاء متصلة، على شكل أمواج متدحرجة، وتحده حواف بيضاء تحاكي الزبد الطبيعي للبحر الأبيض المتوسط.

وسيتولى فندق موناكو تمهيد الطريق باستقباله للنزلاء خلال الافتتاح «الأولي» في يونيو 2021 (مع مراعاة الإجراءات التقييدية المفروضة من جانب الحكومة لمكافحة انتشار جائحة فيروس «كوفيد 19»). ومن المقرر انطلاق فعاليات الافتتاح الرسمي لجميع فنادق كوت دازور الأربعة الراقية ذات المواقع الفريدة من نوعها في شهر أكتوبر، في الوقت المناسب لزوار معرض إكسبو، مضيفاً بذلك 893 غرفة إلى محفظة الضيافة لدبي.

وقال جوزيف كليندينست، رئيس مجلس إدارة كليندينست، إن جراند آزور سيضع معايير جديدة لتصميم أحواض السباحة الفندقية في المستقبل، ومن المقرر أن يصبح جراند آزور - الذي يعني «الأزرق الكبير» - أحد أكثر الأركان جدلاً في منتجع كوت دازور في قلب أوروبا - والذي يتميز بالضيافة الفاخرة سريعة التطور بتكلفة تبلغ 5 مليارات دولار أمريكي وكونه الوجهة الرئيسية الثانية وسط جزر العالم بدبي.

وأكد: «يتسم هذا الحوض الأسطوري المذهل بكل من الابتكار والاستدامة كأي شيء آخر موجود في قلب أوروبا، فنحن نشتهر منذ زمن طويل بتطبيع الأمور غير المتوقعة والتوجهات الضخمة المستقبلية في مجال السياحة. ويتبع جراند آزور التوجهات الرائجة في هذا الصدد.«

»لقد ابتكرنا طريقة جديدة لبناء أحواض السباحة، والتي لا يجب أن تكون محاطة بالجدران والمناطق المحددة، بل تتجاوز ذلك إلى تصور قابل للتعديل يعد الأول من نوعه في العالم.«

وأضاف جوزيف كليندينست:»بداية من شكله الفريد وسمات تصميمه الذكي ووصولاً إلى تشغيله الصديق للبيئة والمرونة التي يوفرها داخل منتجعنا المتطور كوت دازور... سيتساءل منافسونا عن سبب عدم بناء جميع أحواض السباحة الفندقية بهذه الطريقة."

مزيناً باللون الأزرق المذهل لساحل جنوب فرنسا، يعد جراند آزور ثامن أكبر حوض سباحة في العالم، حيث يشغل مساحة أكبر من ملعب كرة قدم بمرة ونصف ويُعتقد أنه يبلغ تقريباً ضعف حجم أكبر حوض سباحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ستتولى الروبوتات والمكانس الكهربائية تنظيف المرافق المدهشة باستخدام نظام الأشعة فوق البنفسجية لتفكيك الحمض النووي للبكتيريا مع تقليل استخدام الكلور بشكل كبير. وسيعمل نظام التحلية الموفر للطاقة والمنخفض الحرارة على إزالة الملح من مياه البحر المفلترة خصيصاً للجزيئات البلاستيكية متناهية الصغر، وكلها تعمل بالطاقة الشمسية وفقاً لسياسة التصريف الصفري التي تتبعها هذه الوجهة.

باعتباره جزءاً من مجموعة تضم 15 فندقاً من الفنادق الراقية والتي تعد من ضمن الميزات التي تقدمها الجزر الست في قلب أوروبا، تتراوح مساحات الأجنحة المتاحة سواء المطلة على البحر أو البحيرات في كوت دازور من 485 قدم مربع إلى 678 قدم مربع (45 متر مربع إلى 63 متر مربع) بإجمالي مساحة أرض تبلغ 94.022 متر مربع.

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