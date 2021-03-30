إبرام 6344 عقدا على خام مربان في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال"

المصدر: وام

شهدت العقود الآجلة لخام مربان نشاطا قويا في اليوم الأول من بدء التعاملات عليه في " بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" جنبا إلى جنب مع بقية الخامات القياسية العالمية.

وعبرت بورصة إنتركونتيننتال في تغريدة لها على موقع تويتر عن دهشتها من حجم النشاط القوي الذي شهدته التعاملات على العقود الآجلة لخام دولة الإمارات المتميز "مربان" ، معلنة أن عدد العقود التي تم إبرامها على خام مربان بلغ في اليوم الأول من التعاملات عليه 6344 عقدا.

وكان سعر خام مربان في نهاية جلسة تعاملات الأمس أغلق عند مستوى 64.07 دولار للبرميل في الساعة الـ 6 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"بورصة إنتركونتيننتال" دشنتا أمس رسميا التداول العالمي لخام "مربان" كعقود آجلة في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" الجديدة، وذلك من خلال احتفالية عالمية رفيعة المستوى أقيمت في سوق أبوظبي العالمي بحضور شركاء البورصة.

وصُنفت هذه الخطوة باعتبارها إنجازاً كبيراً لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي ودخولها إلى النصف الثاني من مئويتها.

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