62.4 ملياراً استثمارات سويسرية في الإمارات

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف ماسيمو بادجي السفير السويسري لدى دولة الإمارات والبحرين، أن قيمة الاستثمارات السويسرية في الدولة، تصل إلى 62.4 مليار درهم، وتتركز في قطاعات متنوعة، في مقدمها الأغذية والأدوية والهندسة الكهربائية، بالإضافة إلى القطاع العقاري، مشيراً إلى أن بلاده تأتي في قائمة أكبر دول المصدر للاستثمارات الأجنبية في الإمارات.

وفي تصريحات، على هامش جولة لوسائل الإعلام، أمس، في الجناح السويسري بإكسبو 2020 دبي، بمناسبة استكمال إنشاءاته الهيكلية، أشار بادجي إلى أن كلفة مشاركة سويسرا في الحدث، تصل إلى 77.8 مليون درهم، بما فيها كلفة إنشاء الجناح وتشغيله، وأعرب عن ثقته بنجاح إكسبو دبي، رغم التحديات، خاصة في ظل حاجة الناس حول العالم، للالتقاء مجدداً بشكل فعلي ومباشر، وأضاف «مع نجاح الإمارات في التعامل بكفاءة مع تداعيات الجائحة، فإننا نثق بقدرة الدولة على الترحيب بالعالم في إكسبو دبي بالشكل الأمثل».

ولفت إلى أن العالم يحتاج للتفكير في قضايا ومجالات أخرى، وليس فقط التركيز على الجائحة، وهنا، يلعب إكسبو دبي دوراً مهماً، انطلاقاً من شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل»، في بث الأمل والتفاؤل، فالناس بحاجة للتفاعل المباشر، ومشاركة تجاربهم وتحدياتهم، وما يمكن تقديمه للمضي قدماً.

ولفت بادجي إلى أن قيمة التبادل التجاري بين سويسرا والإمارات، تصل إلى 74.5 مليار درهم، مشيراً إلى أن 3 قطاعات تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات السويسرية إلى الدولة، وهي الآلات والأدوية والساعات، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب على المنتجات الدوائية، ساهم في الحد من تأثير الجائحة على الصادرات السويسرية إلى الدولة، متوقعاً تعافي التجارة البينية قريباً، خاصة في ظل تركيز الشركات السويسرية على الأعمال طويلة المدى، وقد أسست بنجاح، حضوراً فعالاً لها في الإمارات، باعتبارها الوجهة الأفضل للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إنجاز جوهري

وحقق الجناح السويسري في إكسبو، مرحلة إنشائية متقدمة، حيث تم إنجاز أعماله الهيكلية، ويشكل هذا الإنجاز الجوهري، خطوة متقدمة نحو الافتتاح الرسمي للجناح في أكتوبر 2021. ومع قرب إيقاف أعمال البناء الإنشائية في المشروع، سيتواصل العمل لوضع اللمسات الأخيرة، بما في ذلك استكمال الديكورات الداخلية، والمساحات الخضراء، خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتكسو المرايا العاكسة واجهة الجناح الرئيسة، ويجسد المبنى هيكلاً مؤقتاً، صمم على شكل مكعب مستوحى من الخيام البدوية، ويعتمد في الوقت ذاته الممارسات المستدامة للمباني، بما في ذلك السقالات والمنسوجات المستدامة، فضلاً عن مواقع الجلوس في حديقة الجناح، والتي تم صنعها من الخرسانة المعاد تدويرها.

وبهذه المناسبة، قال مانويل سالتشلي المفوض العام للجناح السويسري، رئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي: «العمل الذي تم استكماله حتى الآن مذهل. ونوّد أن نشكر كافة الذين ساهموا في هذا الإنجاز حتى الآن. لن يقتصر دور جناحنا على تقديم لمحة فريدة عن سويسرا فحسب، بل سيشكل منصة مميزة، لتوطيد العلاقات القيّمة، وخلق مسارات تعاون جديدة لمستقبل مشترك ومستدام».

منصة للتكنولوجيا

ويقوم الجناح السويسري على فكرة تقديم انعكاسات لمعالم سويسرا الرئيسة، والتي تضم الثقافة، والطبيعة والابتكارات، من خلال مجموعة من العناصر التي تشمل المساحات الخضراء الفريدة المنتشرة في سويسرا، فضلاً عن كون الدولة منصة للتكنولوجيا والابتكار والإنجازات العلمية. وعلى ضوء الرحلة المقسمة على ثلاث مراحل أساسية، سيحظى الزوّار بفرصة الاستمتاع بسويسرا، عبر تجولهم في الجناح.

ويقدم الجناح السويسري، لقاءً فريداً مع سويسرا، حيث تم تصميم الجناح السويسري «انعكاسات»، ليقدم تجربة للتنقل في أنحاء سويسرا، باعتبارها أرضاً مليئة بالروائع الجمالية، ومنصة تكنولوجية وابتكارية رائدة، من خلال استعراض التميّز الذي تحظى به الجامعات السويسرية، والشركات الناشئة، وكذلك عبر إقامة الفعاليات المشتركة مع شركاء محليين.

ويعتمد الجناح السويسري، نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيروج للقدرات الاقتصادية السويسرية وجاذبيتها لدولة الإمارات، الشريك التجاري الأهم في منطقة الشرق الأوسط. ويسلط الجناح الضوء على منتجاته وخدماته، وذلك بالتعاون مع شركائه، بما في ذلك شيندلر، رولكس، هيئة السياحة السويسرية، كلارينت، مجموعة روش، نوفارتيس، نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة كي جيه إس للألماس المحدودة، ومجموعة من الموردين.

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