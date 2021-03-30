فردان بن علي الفردان.. رجل المال والأعمال يترجل

المصدر: دبي - البيان

نعى القطاع الاقتصادي والمالي المحلي أمس، فردان بن علي الفردان، رجل الأعمال المعروف في الساحة الاقتصادية الإماراتية، الذي وافته المنية أول من أمس، وكان أحد الأعلام البارزين الذين ساهموا في تطوير القطاع حتى أصبح اليوم دعامة رئيسية في نهضة الإمارات الاقتصادية وأحد أهم قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، ويعد رحمه الله، عميد عائلة الفردان، ومن أشهر وأبرز وجوه مجتمع المال والأعمال الإماراتي، وكان له بصمات فارقة في قطاعات اقتصادية عديدة أبرزهما العقارات وأسواق المال.

شغل رحمه الله مناصب عدة، وتولى مهام أنجزها بتفانٍ وإخلاص يشهد له بهما من رافقه وعاشره طيلة عقود، ومن بين أبرز تلك العناوين الوظيفية التي خدم بلده من خلالها، عضوية المجلس البلدي في دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي سابقاً.

كان الفردان أول رئيس للجنة فض المنازعات الإيجارية التي تأسست حينها تحت مظلة بلدية دبي، ورئيس شركة الإمارات للأوراق المالية، وكانت له بصماته المميزة في القطاع المالي، فهو من بين مؤسسي بنك دبي التجاري 1969، وهو من بين أبرز مؤسسي بنك الإمارات الدولي سابقاً 1977، (بنك الإمارات دبي الوطني حالياً)، وقاربت خدمته على أربعة عقود استمرت ما بين التأسيس ولغاية عام 2011.

لعب الفردان دوراً بارزاً ومؤثراً في تأسيس شركات لها وزنها وثقلها الاقتصادي، لاسيما في بدايات صناعة التطوير العقاري في دبي وقبل انطلاقته في الطفرة العقارية الثانية 2002، فقد كان من بين أبرز مؤسسي وشركة الاتحاد العقارية في عام 1987 والتي أصبحت شركة مساهمة عامة في عام 1993 اشتهرت الشركة بمشروعي ناطحة سحاب إندكس ودبي موتور سيتي.

كما كان الفردان أحد المؤسسين لشركة إعمار العقارية عام 1997، وكان أحد أهم مؤسسي شركة دبي للاستثمار في تسعينيات القرن الماضي لتصبح لاحقاً (وتعد دبي للاستثمار إحدى أكثر الشركات نشاطاً من حيث التداول في السوق، حيث بلغت قيمة التداول على أسهمها منذ الإدراج وحتى منتصف 2020 قرابة 169.5 مليار درهم).

وتزخر مسيرة الفردان بمحطات وقصص نجاح كثيرة ومتعددة في شتى القطاعات مثل الشحن والتأمين والصناعة والرعاية الصحية والضيافة في الدولة وخارجها.

رحم الله الراحل فردان بن علي الفردان، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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