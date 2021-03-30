الأسهم تربح 17.5 ملياراً تفاؤلاً بإنتاج لقاح «كوفيد - 19» محلياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس وربح رأس مالها السوقي ما يناهز 17.5 مليار درهم بعدما واصلت معنويات المستثمرين التحسن على وقع جملة من المحفزات، بداية من إعلان الدولة البدء بإنتاج لقاح «سينو فارم»، وصولاً إلى إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة وبدء التداول على خام مربان.

وصعد سوق دبي 2.1%، وهو ثاني أكبر وتيرة صعود يومية في العام الجاري ليغلق عند 2552.6 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والتأمين والنقل والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.17% عند 5824.13 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ يونيو 2005 أي ما يقارب 15 عاماً و9 أشهر مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات. وعادت السيولة لتخطي حاجز مليار مجدداً مع بلوغها 1.1 مليار درهم منها 892.6 مليوناً في أبوظبي و211.7 مليوناً في دبي، وجرى تداول 319.5 مليون سهم، موزعة بواقع 132.14 مليوناً في أبوظبي و187.35 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 5614 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق شهدت حالة من التفاؤل بفعل مجموعة من المحفزات وأبرزها إعلان البدء بتصنيع لقاح «سينو فارم» في الإمارات وهو ما عزز معنويات المستثمرين ودفعهم نحو الشراء وزيادة المراكز المالية في الأسهم ولا سيما التي انخفضت أسعارها بشكل كبير في الفترة الماضية.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 2.72% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.65%، وصعد قطاع العقار 4.39% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 2.89% و«إعمار للتطوير» 2.35% و«إعمار مولز» 4.87% و«داماك» 14.15% و«ديار» 6.15% و«الاتحاد العقارية» 1.88%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.34% على وقع مكاسب «دبي للاستثمار» 1.24% و«سوق دبي المالي» 1.94%، فيما استقر «شعاع كابيتال»، وزاد قطاع النقل 2.38% بعد صعود «العربية للطيران» 3.27% و«أرامكس» 1.81%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 38.57 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 37.15 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 27 مليون درهم. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 14.88% فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.21%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 17.27 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.21% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 0.49% و«أبوظبي الإسلامي» 0.62%، وصعد قطاع العقار 0.29% بعد ارتفاع «الدار» 0.27% و«رأس الخيمة العقارية» 0.75%. ونما قطاع الاتصالات 2.44% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وزاد قطاع الاستثمار 3% على وقع مكاسب «العالمية القابضة» 3.27% و«الواحة كابيتال» 1.64% فيما انخفض «إشراق» 1.42%. وارتفع قطاع الطاقة 2.63% بعد صعود «دانة غاز» 1.15% و«طاقة» 0.74% و«أدنوك للتوزيع» 3.65%.

إفصاحات

★ صادقت عمومية «الجرافات البحرية الوطنية» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2020 بواقع 30 فلساً لكل سهم.

★ أعلنت «أبوظبي الوطنية لبناء السفن» تسجيل خسائر متراكمة 81.4 مليون درهم نهاية 2020.

★ أبرمت «جلفار» عقد تصنيع مع «G42 Medications Trading» لإنتاج لقاحات «كوفيد 19» من «سينو فارم».

★ تكبدت «إشراق للاستثمار» خسائر متراكمة بنحو 1.07 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

★ أوصي مجلس إدارة «مجموعة الشارقة» بعدم توزيع أرباح للمستثمرين عن العام الماضي.

★ دعت «العربية للطيران» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني في 8 أبريل المقبل.

★ أقرت عمومية «الإثمار القابضة» البيانات المالية لعام 2020.

★ حددت «آن ديجيتال سيرفيس» القابضة غداً الأربعاء لعقد اجتماع مجلس الإدارة.

★ أعلنت الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

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