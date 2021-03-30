«الأوراق المالية» و«دبي للسلع المتعدّدة» يتفقان على إطار لتنظيم الأصول المشفّرة

المصدر: دبي - البيان

وَقَعّت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للسلع المتعدّدة مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار عمل تنظيمي لطرح الأصول المشفّرة، وإصدارها، وإدراجها، وتداولها في مركز دبي للسلع المتعدّدة ـ وفقاً للنظام الصادر من الهيئة بهذا الخصوص والهادف لتطوير نظام بيئي متكامل لهذا الصناعة.

وتتيح الاتفاقية لشركات الأعمال التي تتعامل بالأصول المشفّرة سبل الوصول إلى مركز الأصول المشفّرة في مركز دبي للسلـع المتعدّدة، وخدمات عملاء، وبنية تحتية، كما أنها تؤكّد على أن الشركات المؤسَّسَة تعمل وفق إطار تنظيمي متين الأسس ومُطوّر من قبل مركز دبي للسلع المتعدّدة.

وستعمل الاتفاقية على تدعيم ركائز النمو وتعزيز النزاهة وتطوير تطبيقات «بلوك تشين»، فضلاً عن ضمان قيام مركز دبي للسلـع المتعدّدة بإتاحة الفرصة أمام شركات الأعمال ذات الصلة بمجال الأصول المشفّرة لتأسيس مقارّ لها وممارسة أعمالها في المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم في قلب دبي.

وأعرب د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن تقديره للدور المتميز الذي يقوم به مركز دبي للسلع المتعددة في توفير البنية التحتية اللازمة لتأسيس وإدارة سوق عقود سلع مزدهر والمبادرة في تطوير بيئة متطورة لصناعة منظمة للأصول المشفرة.

من جانبه، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة: من خلال توقيـع هذه الاتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، يعمل مركز دبي للسلـع المتعدّدة على توسيـع نطاق الطروحات الحالية بتأسيس موفري خدمات في مجال إصدار وتداول الأصول المشفّرة والتي تأتي لتكمّل خيارات خدمات الأعمال التي يوفرها المركز حالياً. كما أن هذه الاتفاقية تضع الأساس لشراكاتنا المستقبلية في مجال الأصول المشفّرة، وتعدّ خطوة كبيرة باتجاه إطلاق مركز الأصول المشفّرة في مركز دبي للسلع المتعدّدة والذي سنجلبه إلى السوق في المستقبل القريب جداً.

شراكة

انضمّ مركز دبي للسلع المتعددة إلى برنامج تسريع الأثر الاجتماعي المدعوم من بنك «إتش إس بي سي» كشريك لدورة البرنامج لعام 2021، حيث سيُقدم للفائز رخصة مزاولة أعمال لمدة عامين. وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المركز: يسعدنا أن نتعاون مع برنامج تسريع الأثر الاجتماعي من أجل دعم روّاد الأعمال المتحمسين والموهوبين، فمن أهم المقومات الحيوية لتأسيس الأعمال وتنميتها أن تكون في منظومة داعمة متكاملة تسهّل الاتصال بشبكات الأعمال العالمية وهذا ما يوفره المركز لأعضائه، لذلك وقع اختيار 18 ألف شركة على المركز كمقرّ لمزاولة أعمالها، وبالتالي سيستفيد الفائز في برنامج تسريع الأثر الاجتماعي من شبكة أعمال واسعة.

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