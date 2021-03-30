إطلاق النسخة المحدثة من نظام رد الإيراد الإلكتروني لرسوم الخدمات الاتحادية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة المالية النسخة المحدثة من نظام رد الإيراد الإلكتروني لرسوم الخدمات والمعاملات لدى الجهات الاتحادية. وتوفر النسخة الحديثة مزايا جديدة لتسهيل وتسريع إجراءات رد رسوم الخدمات للمتعاملين في كافة الوزارات الاتحادية.

وقال سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، إن إطلاق النسخة المحدثة من النظام تأتي بهدف توفير خدمات مالية شاملة ومتكاملة تنال رضا المتعاملين وتعزز من ريادة النظام المالي في الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.

خطوات استباقية

وأضاف: اتخذت وزارة المالية خلال السنوات الماضية العديد من الخطوات الاستباقية لمواكبة الثورة الرقمية وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تطوير كافة خدماتها المقدمة للمتعاملين في القطاعين الخاص والحكومي من خلال اعتماد الخدمات والتطبيقات الذكية.

وأوضح: أثبتت هذه الخطوات الاستباقية فعاليتها في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم والتي فرضت على معظم الشركات والهيئات والمؤسسات العمل عن بُعد وأيضاً توفير كافة الخدمات بشكل رقمي كامل، وتفوقت وزارة المالية في تقديم خدماتها وبكفاءة عالية لكافة عملائها من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية عبر تطبيقها الذكي والموقع الإلكتروني بنسبة 100% ودون الحاجة لمغادرة منازلهم أو مكاتبهم، وبما يضمن صحتهم وسلامتهم.

خدمات رقمية

وتوفر النسخة المحدثة خاصية الدخول المؤمن الموحد من موقع وزارة المالية والذي يتيح للمتعامل تسجيل الدخول للخدمة من موقع وزارة المالية أو عبر الهوية الرقمية (UAE PASS)، وخاصية «إدارة المنازعات» وهي التي تمكن المتعامل من مراجعة حالة طلبه وفقاً لرقم الطلب عند الانتهاء من تقديمه.

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