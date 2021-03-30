17.5 ملياراً مكاسب الأسهم .. وسوق أبوظبي لأعلى مستوى منذ 2005

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم مكاسبها في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 17.5 مليار درهم بعدما واصلت معنويات المستثمرين التحسن على وقع جملة من المحفزات، بداية من إعلان الدولة البدء بإنتاج لقاح «سينو فارم»، وصولاً إلى إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة وبدء التداول على خام مربان. وصعد سوق دبي 2.1%، في ثاني أكبر وتيرة صعود يومية بالعام الجاري ليغلق عند 2552.6 نقطة، فيما زاد سوق أبوظبي 1.17% عند 5824.13 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ يونيو 2005.

وعادت السيولة لتخطي حاجز مليار مجدداً مع بلوغها 1.1 مليار درهم منها 892.6 مليوناً في أبوظبي و211.7 مليوناً في دبي.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.72% و«إعمار العقارية» 2.89% و«إعمار للتطوير» 2.35% و«إعمار مولز» 4.87% و«داماك» 14.15%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.34% على وقع مكاسب «دبي للاستثمار» 1.24% و«سوق دبي المالي» 1.94%، وزاد قطاع النقل 2.38% بعد صعود «العربية للطيران» 3.27% و«أرامكس» 1.81%.

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.21% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 0.49% و«أبوظبي الإسلامي» 0.62%، ونما قطاع الاتصالات 2.44% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وزاد قطاع الاستثمار 3% على وقع مكاسب «العالمية القابضة» 3.27% و«الواحة كابيتال» 1.64% فيما انخفض «إشراق» 1.42%. وارتفع قطاع الطاقة 2.63% بعد صعود «دانة غاز» 1.15% و«طاقة» 0.74% و«أدنوك للتوزيع» 3.65%.

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