24 مليار درهم صفقات عقارات دبي في 3 أشهر

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

اقترب إجمالي مبيعات عقارات دبي من سقف 24 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما أبرم مستثمرون محليون ودوليون 11294 صفقة شملت مختلف أنواع العقارات في مختلف مناطق الإمارة بحسب رصد «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وأظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات إيجابية تجلت من خلال تزايد قيمة وعدد الصفقات وتباطؤ وتيرة انخفاض الأسعار في المناطق التي شهدت حركة تصحيح سعري. وطبقاً للبيانات فقد بدا جلياً تزايد حجم وقيمة الصفقات خلال الربع الأول مقارنة بفترات مماثلة سابقة. ووفقاً لتطبيق «ريست»، شهد قطاع المبيعات 10,272 معاملة عقارية في الربع الأول، بقيمة 20.86 مليار درهم، مقابل 15.94 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2019.

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