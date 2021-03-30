الإمارات تؤسس لفكر صناعي رائد للمستقبل

المصدر: (دبي- البيان)

تمكنت الإمارات خلال الخمسين عاماً الأولى لتأسيسها، من تحويل اقتصادها الوطني من اقتصاد بسيط قائم على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، واللؤلؤ، إلى واحد من أسرع اقتصادات العالم نمواً، وأكثرها استعداداً للمستقبل القائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، ما يؤهلها إلى تحقيق المزيد من القفزات الاقتصادية خلال العقود المقبلة. وتواصل الدولة تدشين قطاعات صناعية جديدة، بما يعكس رؤية تؤسس لفكر صناعي رائد للمستقبل، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

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الإمارات تواصل تدشين صناعات تؤسس للمستقبل

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