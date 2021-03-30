«دبي للخدمات المالية» تناقش إطار عمل ينظم الأصول الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل تنظيم الأصول المالية الرقمية للتشاور والنقاش العام لفترة 30 يوماً. يأتي ذلك استجابة للاهتمام الكبير الذي شهده هذا المجال من قبل المشاركين في القطاع المالي، ما دفع السلطة لوضع مقترح تنظيمي شامل ومبتكر لتنظيم الأصول المالية الرقمية.

وعملت السلطة عن كثب مع الأطراف المعنية الرئيسية في دبي وحول العالم لتشكيل تصور شمولي بشأن مستقبل القطاع المالي والنمو المتسارع للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك التطبيقات المختلفة لتقنية دفتر الحسابات الموزّع.

ينشأ عن الأصول المالية الرقمية حقوق والتزامات مماثلة أو شبيهة إلى حد كبير بأدوات الاستثمارات التقليدية. وقد استخدمت سلطة دبي للخدمات المالية مصطلح «الأصول المالية الرقمية» لشيوعه في القطاع، إلا أن إطار العمل يتجاوز موضوع الأوراق المالية النموذجية ليشمل المشتقات المالية الأخرى، ليتيح ذلك استخدام تقنية دفتر الحسابات الموزّع والتقنيات المماثلة عبر كامل الطيف الاستثماري بطريقة متسقة.

وتقترح السلطة تحديث الإطار التنظيمي لتسهيل القيام بالأنشطة القائمة على تقنية دفتر الحسابات الموزّع، وذلك عبر: إتاحة الأصول المالية الرقمية للجمهور وقبولها عبر مرافق التداول؛ وتداول الأصول المالية الرقمية؛ وتقديم الخدمات المالية الأخرى المتعلقة بالأصول المالية الرقمية مثل توفير العهدة فيما يتعلق بالمحافظ الرقمية التي تحتوي على الأصول المالية الرقمية وتقديم المشورة والترتيبات.

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