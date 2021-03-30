59 % نمو المدفوعات اللاتلامسية في «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

سجّل بنك الإمارات دبي الوطني نمواً بنسبة 59% في معاملات المدفوعات اللاتلامسية بما فيها المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية والمحافظ الرقمية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بينما ارتفعت المدفوعات عبر المحافظ الرقمية مثل «أبل باي» و«سامسونج باي» و«جوجل باي» بمعدل يزيد عن الضعف خلال الفترة المذكورة، في حين سجلت المدفوعات باستخدام تقنية التمرير والدفع نمواً بنسبة النصف تقريباً.

إقبال

ولاحظ البنك إقبالاً متزايداً من عملائه على استخدام أجهزتهم الشخصية القابلة للارتداء مثل ساعات «جارمن» و«فيتبيت» الذكية، إضافة إلى أجهزة تتبع مؤشرات الجسم الصحية للدفع لقاء مشترياتهم في نقاط البيع. وتضاعفت أيضاً حصة المدفوعات اللاتلامسية من القيمة الإجمالية للمدفوعات، ما يعكس الارتياح المتزايد بين العملاء تجاه استخدام خيارات المدفوعات اللاتلامسية لعمليات الشراء الكبيرة كذلك. وشهد البنك أيضاً ارتفاعاً في معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة تقارب الربع في 2020 مقارنة بالعام السابق.

ويتيح بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه إمكانية ربط بطاقات الخصم والائتمان مع هواتفهم الذكية أو الأجهزة القابلة للارتداء لإجراء المدفوعات السريعة والآمنة عبر المحافظ الرقمية، كما قام بإتاحة إجراء المدفوعات اللاتلامسية في نقاط البيع باستخدام كافة البطاقات الصادرة عنه.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: نشهد اليوم إقبالاً متزايداً بين المستهلكين والتجار على استخدام التقنيات اللاتلامسية في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة للتصدي لجائحة كوفيد- 19. ولطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني سبّاقاً إلى توفير مجموعة واسعة من خيارات الدفع اللاتلامسية باستخدام البطاقات والمحافظ الرقمية لعملائنا، ونؤكد في هذا المقام على التزامنا الراسخ بتوفير تجربة مدفوعات آمنة وسلسة لجميع عملائنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز