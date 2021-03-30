عمومية «الفجيرة الوطني» تقرر عدم توزيع أرباح عن 2020

المصدر: (الفجيرة - البيان)

اتخذت الجمعية العمومية لبنك الفجيرة الوطني في اجتماعها السنوي قراراً بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: كان 2020 عاماً لا مثيل له، حيث شهد أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير، إذ إن تأثير «كوفيد-19» كان غير عادي على الاقتصاد العالمي، ما أدى لتراجع النشاط التجاري وانخفاض أسعار النفط وزاد من دعم الحكومات لقطاعات الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاقتراض.

ولم تكن الإمارات بمنأى من الوباء، حيث اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لسلامة واستدامة الأعمال. وأضاف: تظل أعمالنا الرئيسية قوية، كما أن السيولة لدينا في حالة جيدة، وبمساعدة أعمالنا في التمويل التجاري قصيرة الأجل، وحيث إن كفاية رأس المال لدينا في أعلى مستوياتها مؤخراً؛ تمكنا من مواجهة هذه الأوقات الاستثنائية بثقة وتزودنا بمنصة جيدة للتعافي.

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