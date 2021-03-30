«ساس» تعزز قدرات «أبوظبي الإسلامي» التقنية لكشف الاحتيال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة «ساس» عن أحدث شراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتعزيز قدرات الكشف عن الاحتيال والتحقيق. وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل «ساس» مع مصرف أبوظبي الإسلامي على تطوير نظام للكشف عن عمليات الاحتيال على مستوى المؤسسة يكون قائماً على حلول ضبط الاحتيال من «ساس».

وتستخدم حلول ضبط الاحتيال من «ساس» تحليلات البيانات الرائدة في القطاع وتكنولوجيا التعلم الآلي لمراقبة عمليات الدفع والمعاملات غير النقدية، فضلاً عن الحالات الأخرى.

وقال مأمون الحمصي، المسؤول الرئيسي للمعلومات في مصرف أبوظبي الإسلامي: من خلال شراكتنا مع «ساس»، وهي من الشركات البارزة في مجال التحليلات ومنع الاحتيال والجرائم المالية، فإننا نتطلع إلى الاستفادة من حل الكشف عن عمليات الاحتيال، الذي سيلعب دوراً حاسماً في دعم قنوات وقطاعات الأعمال المتعددة.

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