أبوظبي تمدد إعفاء مبيعات الفنادق من الرسوم السياحية والبلدية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تمديد إعفاء مبيعات المنشآت الفندقية من الرسوم السياحية ورسوم البلدية.

وأضافت الدائرة في تعميم اليوم حصلت "البيان" على نسخة منه، أن الإعفاء سيكون للمنشآت الفندقية من الرسم السياحي ورسم البلدية ورسم البلدية للغرف، على أن تلتزم المنشآت الفندقية بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول 5 أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

وأوضحت الدائرة أنه سيبدأ تطبيق الإعفاء من الرسوم اعتباراً من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.

وأشارت الدائرة إلى أنه من أجل دعم قطاع السياحة والترفيه، قررت الدائرة في حال تحصيل أي من الرسوم المذكورة من العملاء فيما بعد يناير 2021، وحتى تاريخ هذا التعميم في حال سداد المنشأة الفندقية لهذه الرسوم للدائرة ستقوم الدائرة بإرجاعها للمنشأة بشرط عدم وجود مستحقات على المنشأة الفندقية قبل 1 يناير الماضي، وفي حال عدم سداد المنشأة الفندقية لهذه الرسوم للدائرة يجوز للمنشأة الفندقية اعتبارها إيراداً مستحقاً، وذلك لدعم القطاع السياحي والترفيهي.

وبينت الدائرة أنه في حال وجود عقود طويلة الأجل منصوص بها على قيمة الرسوم المذكورة أعلاه، يجوز للمنشأة تحصيلها إيراداً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

وأكدت الدائرة أنه سيتم التدقيق على إيرادات المنشآت الفندقية من قبل مدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعية إلى الالتزام لتفادي الإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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