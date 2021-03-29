مجموعة مراكز التسوق تمنح جوائز كبرى بمهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عن تنظيمها حملة «تذوق واربح»، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان دبي للمأكولات. وسيشارك في المهرجان هذا العام، المزيد من المراكز التجارية للاحتفال، وتقديم فعاليات مميزة، والعديد من الجوائز الكبرى.

خلال هذا العام، سيحظى محبو الطعام بفرصة لربح العديد من الجوائز المذهلة، عندما يتناولون الطعام في الفترة من 25 مارس - 15 أبريل 2021. عند إنفاق 50 درهماً إماراتياً فقط، في أي من المنافذ المشاركة، ويحق للعملاء الحصول على قسيمة سحب لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى. وجوائز هذا العام 200،000 عضوية Zomato Pro كجوائز فورية، وسيحصل أحد المتسوقين على سيارة «GS3»، من «GAC»، مقدمة من مجموعة قرقاش كجائزة كبرى.

سيقام السحب الكبير في ختام مهرجان دبي للمأكولات، بتاريخ 17 أبريل 2021. يجب على جميع الضيوف المشاركين، الاستفادة من القسائم قبل اليوم الأخير. سيتم إغلاق استلام قسائم السحب الخاصة بعروض زوماتو، في 15 أبريل 2021 في جميع المواقع.

وفي هذا السياق، صرح ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «تسعى مجموعة مراكز التسوق في دبي دائماً، للمشاركة في جميع الفعاليات والحملات الحكومية الآمنة والمميزة للعملاء. دائماً كانت حملة (تذوق واربح)، من الأسباب الرئيسة لزيارة العملاء لمراكز التسوق. وتطمح المنافذ التجارية لتقديم الأفضل دائماً لمحبي الطعام في دبي».

مضيفاً: «بعد توجيهات حكومة دبي، ستتبع جميع المنافذ المشاركة في حملة (تذوق واربح) بدقة، جميع بروتوكولات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية الحالية، لضمان تجربة آمنة للجميع».

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسعدنا أن نعمل جنباً إلى جنب، مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، لتزويد المتسوقين بعروض ترويجية وتجارب مختلفة في عالم الطهو، مع عرض (تذوق واربح)، الذي يقام على مدار فترة إقامة مهرجان دبي للمأكولات 2021».

وأضاف قائلاً: «يُعد مهرجان دبي للمأكولات، منصة مهمة لاستعراض إبداعات وفنون عالم الطهو في دبي، ونتطلع إلى إتاحة الفرصة لأكثر من 200 ألف شخص من المتسوقين ومرتادي المطاعم في المدينة، للفوز والاحتفال معنا، خلال هذا الحدث السنوي الفريد».

تضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في حملة «تذوق واربح»: مركز الغرير، مركز مجمع بوابة الخيل، الورقاء سيتي مول، العربي سنتر، باي أفينيو، الواحة مول، مركز مجمع شروق، ذي مول، مردف أب تاون.

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