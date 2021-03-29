إكسبو الشارقة يستضيف معرض «أهلاً رمضان» 31 الجاري

المصدر: الشارقة – البيان

يستضيف مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 31 مارس الجاري حتى 4 أبريل المقبل، فعاليات معرض «أهلاً رمضان»، وسط مشاركة واسعة من متاجر بيع التجزئة، وأشهر العلامات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور والأكسسوارات.

ويسعى المعرض إلى تقديم تجربة تسوق فريدة للزوار، تضمن تلبية كافة مستلزماتهم خلال شهر رمضان الفضيل، إذ سيوفر الحدث مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية، والملابس والأحذية وحقائب اليد ومستحضرات التجميل.

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن تنظيم هذا الحدث، يأتي ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي يحرص المركز على تنظيمها سنوياً، خلال فترة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصه على إيجاد منصة تسهم في إضفاء أجواء استثنائية خاصة بهذا الشهر الفضيل، تضمن نشر البهجة لدى سكان إمارة الشارقة وزوارها، وتسهم في تلبية كافة مستلزماتهم من المنتجات والسلع.. لافتاً إلى أن حركة التسوق، تشهد نشاطاً كبيراً خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان الكريم، ومن هنا، تأتي أهمية المعرض في تلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، لا سيما أن المعرض سيشهد مشاركة واسعة ومتنوعة من أبرز متاجر بيع التجزئة بالمنطقة.

ودعا سيف محمد المدفع، كافة أفراد المجتمع، إلى زيارة المعرض، للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها والمنتجات المتنوعة التي سيقدمها، كونه يمثل منصة تجارية مثالية، ومكاناً آمناً ومناسباً للتسوق، لا سيما أن المركز حرص على اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، حرصاً على سلامة الزوار والعارضين والموظفين.

من جهته، أشار جاكوب فارغيز الشريك الاستراتيجي لمعرض «أهلاً رمضان»، إلى أن هذا الحدث يجمع تحت سقف واحد، كافة المستلزمات الرمضانية من السلع الغذائية والهدايا، ويتطلع العارضون إلى تقديم منتجات ترضي أذواق مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، للاستفادة من الطلب المتزايد على السلع، لا سيما في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم بشكل خاص، وعودة الانتعاش لقطاع التجزئة، وزيادة الطلب على السلع والبضائع الاستهلاكية بشكل عام.

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