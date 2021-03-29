غرفة دبي تبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية مع موناكو

المصدر: دبي- البيان

بحثت غرفة تجارة دبي أمس في مقرها سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دبي وإمارة موناكو، خلال استقبالها وفداً رفيع المستوى برئاسة معالي بيير دارتوت وزير الدولة في إمارة موناكو حيث ناقش الجانبان تعزيز وتفعيل التعاون المشترك في مجالات وقطاعات اقتصادية رئيسية ومستقبلية.

استقبل الوفد الزائر معالي عبدالعزيز الغرير رئيس غرفة تجارة دبي يرافقه سعادة حمد بوعميم مدير عام الغرفة وعدد من مدراء الإدارات في الغرفة حيث تناول الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية الحالية وآفاق الشراكات المستقبلية بين مجتمعي الأعمال في دبي وموناكو.

وأشار الغرير في كلمته إلى العلاقات الاقتصادية المتينة بين دبي وموناكو والتي تعززت مع زيارة أمير موناكو ألبير الثاني في أواخر العام 2018 إلى غرفة دبي وتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصادي لموناكو مشدداً على أهمية الاستفادة من القواسم المشتركة التي تجمع الجانبين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي.

ولفت الغرير إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون التجاري المشترك الذي ما زال يقل عن إمكانات الطرفين باعتبارهما بوابتين لأسواق مناطقهما، مشيراً إلى أن موناكو تشكل بوابةً لأكثر من 500 مليون مستهلك في الأسواق الأوروبية، في حين تشكل دبي بوابة لأكثر من 2 مليار مستهلك في أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا.

وأضاف رئيس غرفة تجارة دبي أن السياحة الفاخرة ومنها السفن السياحية تعتبر أحد أهم قطاعات التعاون المشترك بالإضافة إلى تجارة السلع الفاخرة والنقل البحري والصناعة. ويمكن للشركات في موناكو الاستفادة من المزايا التنافسية العديدة التي توفرها إمارة دبي لهم للتوسع في أسواق المنطقة ومنها الموقع الاستراتيجي الهام والتنوع وتوفر الفرص الاستثمارية والبنية التحتية الملائمة والمحفزة لخطط توسع الشركات العالمية.

ودعا الغرير موناكو إلى الانضمام إلى الجواز اللوجيستي العالمي الذي يشكل مبادرة هامة من دبي لتسهيل التبادل التجاري والشحن ودعم التجارة العالمية وتعزيز الروابط اللوجستية مؤكداً أن هذه المبادرة تعزز من مكانة دبي وسمعتها كمركز عالمي لنمو التجارة الدولية وتسريع التعافي الاقتصادي.

وتوجه الغرير بالتهنئة إلى معالي بيير دارتوت وزير الدولة في إمارة موناكو على اكتمال المبنى الخارجي لجناح موناكو في معرض إكسبو 2020 دبي مشيراً إلى أن المعرض سيكون عنواناً لإنجاز جديد لإمارة دبي وسيساهم في تعزيز التعاون الدولي لحل تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وبدوره قال معالي بيير دارتوتإن دبي تشكل نموذجاً عالمياً متميزاً وناجحاً للتطور السريع مشيداً بهذا النموذج الذي يمكن للعالم الاستفادة منه في دعم قطاعات الأعمال منوهاً بمكانة الإمارة العالمية كوجهة رائدة لممارسة الأعمال.

وعبر معاليه عن اهتمامه بمعرض إكسبو 2020 دبي والذي ستشارك فيه إمارة موناكو مؤكداً أنه سيكون تجمعاً عالمياً للثقافات والأعمال ومشيراً إلى الرغبة في التعاون مع غرفة دبي التي تعتبر شريك قطاع الأعمال الرسمي لمعرض إكسبو للاستفادة من شبكة علاقاتها الموسعة لتعزيز التعاون الثنائي.

وقدمت غرفة دبي خلال الاجتماع عرضاً تعريفياً حول فرص التعاون المشتركة المستقبلية بين دبي وموناكو وأبرزها الحلول اللوجتسية الذكية والخدمات المالية وخدمات الطبابة عن بعد بالإضافة إلى استعراض نشاطات وفعاليات الغرفة التي ستنظم خلال فترة معرض إكسبو 2020 دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز