بيت.كوم: 82 ٪ من المهنيين في الإمارات يهتمون بالتقدم الوظيفي

المصدر: دبي- البيان

كشف بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في استبيان جديد، تم إجراؤه بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، بعنوان «التقدم الوظيفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021»، أن 82 ٪ من المهنيين في الإمارات، يعتبرون التقدم الوظيفي غاية في الأهمية. ويهدف هذا الاستبيان إلى معرفة الجهود التي تبذلها الشركات في سبيل تطوير قدرات موظفيها، واكتشاف التحديات التي تحول دون النجاح في تحقيق هذا التطوّر، بالإضافة إلى التغييرات الواجب القيام بها، لتلبية احتياجات الشركة والموظفين العاملين فيها.

ويُعتبر التقدم المهني، من أهم العوامل المساهمة في تحقيق الأهداف الوظيفية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الموظفين وتحفيزهم. ووفقاً لبيانات الاستبيان، يعتبر الموظفون أن الدورات التدريبية عبر الإنترنت (53 ٪)، والبرامج الدراسية المعتمدة (51 ٪)، والدورات التدريبية خارج الشركة (51 ٪)، هي أكثر أساليب التدريب تفضيلاً.

ويعتقد المهنيون بأن التقدم الوظيفي، هو من أهم الأسباب المساهمة في جذب الموظفين للبقاء في الشركة التي يعملون فيها، حيث صرح 75 ٪ عن استعدادهم لترك شركتهم الحالية، بحثاً عن فرص تدريبية أفضل. وعلى صعيد آخر، يرغب 100 ٪ من المجيبين في امتلاك خطة رسمية للتقدم المهني.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «يعتبر التطور والتقدم الوظيفي، من أهم العوامل للمهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتبر الشركات التي تفشل في التواصل مع موظفيها، وتقديم فرص التطوير والتقدم الوظيفي لهم، في الفئة المعرضة لفقدان الكفاءات العاملة لديها. ويسلط هذا الاستبيان، الضوء على مدى اهتمام المهنيين في تطوير أنفسهم، لتحقيق نتائج أفضل، وعلى الجهود التي تبذلها الشركات، في سبيل تطوير قدرات القوى العاملة لديها».

مسيرة التقدم الوظيفي

يبدي المهنيون في الإمارات، اهتماماً كبيراً في تطورهم المهني، حيث يواصلون البحث عن أفضل الطرق، لتعزيز كفاءتهم في أداء مهامهم الحالية، بالإضافة إلى اكتساب مهارات جديدة، لتولي مسؤوليات أكبر في المستقبل.

وقد كشف الاستبيان أن 62 ٪ من المجيبين، يعتقدون بأن لديهم فرصاً للتدرب وتعلم مهارات جديدة، بينما يعتقد 64 ٪ منهم أن فرص التدريب والتطوير مرتبطة بشكل واضح بالتوجه الاستراتيجي للشركة.

ويعد وجود مرشد مهني، أمراً بالغ الأهمية للمجيبين، حيث يساعدهم ذلك في النمو، وتعلم المزيد من الأمور، وبالتالي التفوق في مهنتهم. وأكد 53 ٪ من المجيبين في الإمارات، أن مديرهم يبدي اهتماماً بتطورهم الوظيفي، بينما أبدى 57 ٪ رضاهم عن التوجيه الذي يتلقونه من زملائهم الأكثر خبرة، في حين يعتقد 51 ٪ منهم، أن شركتهم تركز على تقدمهم الوظيفي.

وإلى جانب توجيه الزملاء، يبحث المهنيون عن مجموعة متنوعة من فرص التدريب، حيث أظهرت النتائج، أن حوالي 9 من 10 مجيبين، يحاولون الحصول على فرص التعلم داخل وخارج الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، يشعر 73 ٪ بالتشجيع، لأخذ زمام المبادرة في تحديد تقدمهم الوظيفي. من ناحية أخرى، صرح حوالي 6 من 10 مجيبين (58 ٪)، أنهم على علم باستراتيجية التطوير الوظيفي في شركتهم، ودورهم في عملية التطوير.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي يواجهها المهنيون في سبيل تطوير مسيرتهم المهنية، برز الافتقار إلى الحافز (40 ٪)، والإجهاد/ الإرهاق/ عدم القدرة على التركيز (36 ٪)، كأكثر العوائق الداخلية لنجاح التطور الوظيفي. أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فقد برز التعريف غير الواضح لمعايير التقدم الوظيفي في الشركة، ونقص الدورات التدريبية (كلاهما بنسبة 42 ٪)، كأهم الحواجز أمام التطور الوظيفي.

نقاط القوة

ومن جهته، قال ظافر شاه مدير الأبحاث في يوجوف: «يهدف هذا الاستبيان إلى التعرف إلى مسار التطوير الوظيفي للعاملين في المنطقة، بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف في الجهود المبذولة، في سبيل تطوير مسيرتهم المهنية. ومن المؤكد أن يساعد هذا الاستبيان، أصحاب العمل، على معرفة الأمور الأكثر أهمية لموظفيهم، في ما يتعلق بتطورهم المهني، ودعمهم في تحقيق أهدافهم».

تم جمع بيانات استبيان التقدم الوظيفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر الإنترنت، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 وحتى 28 فبراير 2021، بمشاركة 1506 مهنيين من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، وقطر، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، واليمن، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

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