هلب أي جي توحّد خدمات الأمن السحابي مع سايبر إيدج X

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هلب أي جي، ذراع الأمن السيبراني التابعة لـ«اتصالات ديجيتال» ومستشار أمن تكنولوجيا المعلومات الموثوق به في المنطقة، خدمة Cyber Edge X، والتي تعتمد على الوصول الآمن عبر حافة الخدمة SASE مما يساعد المؤسسات على إعادة تعريف أمان محيطها في السحابة.

ويعمل Cyber Edge X على توحيد خدمات شبكات الاتصال والأمن في بنية مقدمة عبر السحابة لحماية المستخدمين والتطبيقات والبيانات أينما وُجدت من التهديدات السيبرانية. وبات بإمكان العملاء اليوم اعتماد Cyber Edge X لبناء محيط أمني لمؤسستهم بالكامل في السحابة، بغض النظر عن مكان وجود المستخدمين النهائيين.

وفي تعليقه على الإطلاق، صرّح ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في هلب أي جي، قائلاً: «مع تحوّل الاتجاهات العالمية نحو الخدمات المستندة إلى السحابة وانتقال المزيد من الأشخاص إلى العمل عن بعد، لم يعد من الضروري أن يكون جميع مستخدمي المؤسسة وتطبيقاتها موجودين ضمن شبكة الشركة. ونتيجة لذلك، لا يمكن أن تعتمد الإجراءات الأمنية في يومنا الحالي على الأجهزة التقليدية عند حافة الشبكة».

واستجابة لهذه الاتجاهات، تقدم خدمة Cyber Edge X التواصل والأمان الضروريين كخدمة سحابية تشمل مجموعة من الخدمات المصغرة السحابية الأصلية في بنية منصة واحدة.

وأضاف بيرنر قائلاً: «إذا تمّ تنفيذه بشكل صحيح، فإن نموذج الوصول الآمن عبر حافة الخدمة SASE يلغي الأجهزة القائمة على المحيط والحلول القديمة. وعوضاً عن توصيل حركة مرور البيانات إلى جهاز معين لتحقيق غرض أمني، يمكن للمستخدمين الاتّصال بخدمة SASE السحابية لاستخدام التطبيقات والبيانات بأمان مع تطبيق السياسات الأمنية بشكل مستمر».

تعمل خدمة Cyber Edge X على تبسيط أمان الشبكة من خلال توحيد منتجات أمان المحيط مثل بوابة الويب الآمنة Secure Web Gateway ووسيط الولوج الآمن إلى السحابة CASB ومنع فقدان البيانات DLP وجدار الحماية كخدمة FWaaS التي يتم توفيرها عن طريق وحدة تحكم واحدة ووكيل واحد، بالإضافة إلى تقديم حماية موحدة من التهديدات السيبرانية من خلال لوحة معلومات واحدة مع تحليلات متقدمة توفر مزايا مثل تحليلات سلوك المستخدم والكيان UEBA والحماية المتقدمة من التهديدات ATP عبر جميع عناصر التحكم في المحيط الأمني للشبكة.

ويوفر تحقيق أمان الشبكة باستخدام Cyber Edge X مجموعة كبيرة من المنافع التي نذكر منها المرونة المحسّنة، مما يسمح بالوصول المباشر إلى الشبكة أو الوصول المباشر إلى السحابة من أي مكان، مقارنة بالطريقة التقليدية التي تعتمد على الرجوع الإلزامي إلى مركز البيانات. وتتميّز خدمة Cyber Edge X التي يتمّ تقديمها بالكامل عبر السحابة بخيارات دفع مرنة تزيد من التوفير عبر التخلص من النفقات الرأسمالية CapEx للبنية التحتية في الموقع وتقديم نفقات تشغيلية OpEx أقل وأكثر توقعاً بسبب نموذج الأمن المقدّم كخدمة SaaS الذي تعتمده.

وبصفتها خدمة قائمة على السحابة تقدم Cyber Edge X انتشاراً عالمياً للعقد nodes، مع حافة خدمة محلية، لمنح أفضل مستويات الخدمة للعملاء. وعوضاً عن نهج متمحور حول الموقع أو بروتوكول الإنترنت IP أو المستخدم، تعتمد الخدمة نهجاً يرتكز على البيانات، فتحمي البيانات أينما ذهبت.

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