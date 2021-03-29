تسليم مساكن «مينا» نخلة جميرا بـ 620 مليون درهم، وإنجاز 10 آلاف وحدة قريباً

المصدر: دبي – البيان

سلمت عزيزي للتطوير العقاري، العاملة في السوق العقاري مشروعها السكني «مينا» والذي يقع على الهلال الشرقي لنخلة جميرا الشهيرة.

وافتتح المشروع مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، وفرهاد عزيزي، رئيسها التنفيذي. وبحسب مصادر البيان الاقتصادي فقد بلغت تكلفة المشروع 620 مليون درهم تقريباً، وطبقاً للمصادر فإن تسليم مينا يأتي في سياق التزام الشركة بإكمال أكثر من 10.000 وحدة خلال 2020، في مختلف المناطق وأبرزها الفرجان وريفييرا في مدينة محمد بن راشد ومدينة دبي الطبية. وسيفتتح المطور بعد ذلك في الفرجان مشروعي بلازا وستار في أبريل وبيرتون في مايو، كما سيبدأ بتسليم المباني الأولى في المرحلة الأولى من ريفيرا في يونيو.

مينا

يعتبر «عزيزي مينا» مشروعاً سكنياً فخماً في هلال نخلة جميرا التي يصفها الكثيرون بأنها الأعجوبة الثامنة في العالم، وسيكون الآن موطناً لمئات الملاك والمستأجرين المتميزين الذين سيستمتعون بالمعيشة الراقية في أحد أكثر العناوين تميزاً بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويجسد اسم مينا جوهر فكرة المشروع، فضلاً عن الدلالات التي يحملها باللغة العربية، حيث تعد الكلمة مصدر إلهام لهذا المبنى الذي يقع على الواجهة البحرية المتميز. ومع وجود ظلال اللون الأزرق، والتي تتوافق مع المياه الفيروزية للخليج العربي المحيطة بالمبنى.

وقال مرويس عزيزي: «في الوقت الذي نستعد فيه لتسليم 46 مشروعاً عالمي المستوى وبمواصفات استثنائية ومتميزة هذا العام، يعد مينا أحد أكثر الإنجازات تأثيراً بالنسبة إلينا. ونعتقد أن إكمال مبنى بهذا المستوى المرموق من الكمال والفخامة يستحق احتفالاً رائعاً. ومع أنه يحمل اسم حفيدتي الغالية، أشعر بالفخر الكبير والسعادة لرؤيته كاملاً، ليسهم في تعزيز إرثنا بشكل أكبر».

وأضاف: «حظي مينا بإقبال المستثمرين المحليين والدوليين لما يوفره لهم من نمط حياة يعكس مدى تركيزنا على عملائنا والاهتمام بالتفاصيل، والمشاركة في رسم المشهد العمراني المحلي. وتبدأ أسعار الوحدات في مينا من 2000 درهم للقدم المربع، وتتراوح القيمة الإجمالية من 2.6 مليون درهم للشقق من غرفة واحدة إلى 26.8 مليون درهم لوحدات البنتهاوس مع مسبح خاص. وتم بيع أكثر من 96% من المشروع بالفعل لأكثر من 41 جنسية، مع قيام المطور بإطلاق النسبة المتبقية البالغة 4% من الوحدات للبيع.

وسيستمتع السكان بمنتزه النخلة الواسع القريب من المشروع، حيث يمكن للعائلات عيش لحظات خاصة لمشهد غروب الشمس الرائع والأجواء الهادئة في هذه المنطقة من دبي، والاستفادة من المناظر الطبيعية المثالية لممارسة رياضة الجري في الصباح الباكر.

ويصل إجمالي المساحة المبنية للمشروع إلى 38.500 متر مربع، ويضم 178 وحدة، منها: 120 شقة من غرفة واحدة، و 54 شقة من غرفتين، وأربع وحدات بنتهاوس واسعة وفخمة، ويضم المشروع أيضاً العديد من وحدات التجزئة على مساحة 1847 متراً مربعاً. وتم تخصيص أكثر من 69% من المساحة الإجمالية للمشروع للمرافق التي تعزز نمط الحياة، بما في ذلك: الشاطئ الخاص وحمامان للسباحة وصالة رياضية مجهزة بالكامل وناد صحي شامل وملاعب الأطفال، ومضمار الجري، والمساحات الخضراء الخارجية.

وتم تزويد المشروع بالمواقف المغطاة للسيارات، ويتيح أيضاً الوصول السهل إلى(مونوريل النخلة) وترام دبي ومترو دبي، ومجموعة متنوعة من الفنادق ومناطق التسوق والترفيه الأخرى في المنطقة المجاورة. ويجسد المشروع أسلوب حياة حصرياً ومتميزاً يرتقي بحياة قاطنيه.

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