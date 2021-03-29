"طيران الإمارات" تشغّل رحلة خاصة احتفالاً بتقدم برنامج التطعيم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل رحلة خاصة يوم 10 أبريل المقبل تحمل طاقماً وركاباً من متلقي اللقاح، احتفالاً بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة،

وسوف تغادر الرحلة "ئي كيه 2021" مطار دبي الدولي في الساعة 12 ظهراً وتحلق في أجواء دولة الإمارات، ثم تعود إلى دبي في الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

ولا تقتصر الرحلة الفريدة "ئي كيه 2021" على الاحتفال بنجاح برنامج التطعيم حتى اليوم فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على التقدم الذي حققته طيران الإمارات فيما يتعلق بتطعيم موظفيها، وخصوصاً أفراد أطقم الطائرات.

وسوف يبقى الطيران قوة لا يمكن الاستغناء عنها في قضاء أمور وحوائج الناس وتنقلاتهم عبر العالم، وتسهيل انسياب حركة التجارة والسياحة التي تجلب الرخاء الاقتصادي والفرح للملايين عبر العالم.

وسوف يحظى المسافرون بفرصة تجربة طائرة الإمارات الإيرباص A380 المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة والمقصورات الحديثة في جميع الدرجات.

كما سيستمتعون بتجربة طيران الإمارات الكاملة خلال الرحلة، بما في ذلك نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، بالإضافة إلى الصالون الجوي المخصص لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وتجربة تناول طعام وخدمات متكاملة يقدمها أفراد الطاقم الودودين.

وسوف يتاح أيضأً لركاب الرحلة "ئي كيه 2021" تجربة جميع خدمات مطار دبي الدولي ووسائل الراحة على الأرض قبل صعودهم إلى الطائرة. بالإضافة إلى معاينة أحدث التدابير التي من شأنها مساعدة المسافرين على الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة، بما في ذلك التقنية البيومترية وإنهاء كافة الإجراءات من دون تلامس التي باشرت طيران الإمارات تطبيقها مؤخراً في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي.

وكانت شركة إيرباص قد أطلقت هذا الشهر تطبيقاً إرشادياً للسفر "تريبسيت Tripset". ويقوم التطبيق بتجميع معلومات الرحلات والسفر وتوفيرها لتسهيل واستعادة ثقة الركاب في رحلاتهم عند السفر جواً أثناء جائحة "كوفيد-19. كما يوفر للمسافرين أحدث شروط السفر والقيود والمتطلبات الصحية ذات الصلة، من دون الرجوع إلى مصادر متعددة.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالمياً في توفير لقاح "كوفيد-19" للمواطنين والمقيمين مجاناً. وقدمت الدولة حتى اليوم 8 ملايين جرعة من اللقاح، ووفرت الحماية لما يزيد على نصف سكان الدولة ما يجعلها ضمن أفضل دول العالم من حيث معدلات التطعيم.

ودعمت مجموعة الإمارات برنامج التطعيم الوطني من خلال توفير لقاحات كوفيد-19 لموظفيها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تلقى جرعتي اللقاح حتى اليوم ما يزيد على 35 ألف موظف في عدة مواقع خاصة بالمجموعة. وزادت نسبة الطيارين وأفراد أطقم الخدمات الجوية الذين تلقوا جرعتي اللقاح على 85% حتى اليوم.

تفاصيل الرحلة الخاصة

تتوفر تذاكر الرحلة "ئي كيه 2021" لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين الذين تلقوا جرعتي التطعيم ضد "كوفيد-19"، عن طريق مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات في. ويبلغ سعر التذاكر 1000 درهم للشخص الواحد في الدرجة السياحية و2000 درهم في درجة رجال الأعمال.

وسوف يتم التبرع بجميع عائدات الرحلة "ئي كيه 2021" إلى مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهي منظمة غير ربحية، تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأطفال حول العالم من خلال مشاريع في مختلف أنحاء العالم.

وكأي رحلة أخرى، يطلب من المسافرين على "ئي كيه 2021" الوصول إلى منطقة إنهاء إجراءات السفر حاملين تذاكرهم، قبل 3 ساعات من موعد إقلاع الرحلة.

كما يطلب منهم إحضار بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر وشهادة التطعيم.

ويتوجب عليهم أيضاً التقيد ببروتوكولات التباعد الاجتماعي وارتداء القناع أثناء الرحلة.

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