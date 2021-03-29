49 % نسبة تملك الأجانب بـ«الإمارات لتعليم القيادة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية فتح باب تملك الأجانب بنسبة 49%، تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي للانفتاح على الاقتصاد العالمي.

ويسهم ذلك في عملية تدفق رؤوس الأموال وتحسين أداء السوق المالي بشكل ينعكس على اقتصاد الدولة وإمارة أبوظبي بشكل خاص، ويسهم في تحسين تصنيف الأسواق المالية ورفع تنافسيتها في المنطقة والعالم.

وأكد خالد الشميلي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أهمية هذه الخطوة للاقتصاد المحلي، قائلاً: تأتي هذه الخطوة دعماً لرؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي، ونفخر بأننا من أولى الشركات الداعمة لهذا التوجه على استثمار رأس المال الأجنبي. وأضاف: ستساعدنا هذه الخطوة على توسيع وتنويع قاعدة مستثمرينا من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب ما يعزز السيولة في سوق أبوظبي للأسواق المالية. ونحن نعمل على جذب المستثمرين الأجانب من أفراد ومؤسسات لشراء أسهمنا.

ومنذ تأسيسها في أبوظبي سنة 2000، حرصت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات على اتباع التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة في برامجها التدريبية، الأمر الذي أدى إلى نجاحها في تدريب وتأهيل ما يقارب 55 ألف متقدم للحصول على رخصة القيادة في عام 2020 رغم ظروف الجائحة.

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