نتائج مجموعة الحبتور «أفضل من المتوقع» في الربع الأول 2021 مع سرعة التعافي بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور أن النتائج في الربع الأول 2021 كانت أفضل من المتوقع بفضل سرعة التعافي الذي تشهده الإمارات من تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وقال إن المجموعة اتخذت إجراءات في مرحلة مبكرة من 2020 كي تتمكّن من الصمود في مواجهة تداعيات الجائحة التي لا تزال تطال بتأثيراتها أجزاء واسعة من العالم، بما في ذلك الدول الصناعية. وأثنى الحبتور على الأسلوب الذي انتهجته حكومة الإمارات في تعاملها مع الأزمة، قائلاً: قدمت الإمارات نموذجاً يحتذى به منذ البداية. وأثبتت تفوّقها في إدارة الأزمات.

وأشار الحبتور إلى أن قطاع العقارات في دبي حقّق نمواً قوياً في المبيعات بلغت نسبته 17% في يناير 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وما يُحفّز هذا النمو ثقة المستثمرين بالسوق العقارية في دبي، والنوعية العالية للمنتَج المعروض. ويرى عدد كبير من المشترين بالشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، أن الإمارات، ولا سيما دبي، توفّر بيئة آمنة ومستقرة لكل من يعيش على أرضها.

كما أشاد الحبتور بوزارة الصحة ووقاية المجتمع لمبادرتها إلى توزيع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد 19» على نحوٍ سريع، مشيراً إلى أن الإمارات تتجه بخطى ثابتة لأن تصبح الدولة الأولى في العالم التي تنتهي من تلقيح جميع سكانها. وهذا أحد الأسباب خلف الانتعاش الذي تشهده بعض القطاعات، مثل العقارات والضيافة. وقال إن قطاع الضيافة في الإمارات تمكّنَ من تحمّل أثر الجائحة واستعادة مستوى صحي في الأعمال، مشيراً إلى أن فنادق المجموعة سجّلت زيادة مطردة في الإشغال، مضيفاً: أدّت مرونتنا وقدرتنا على التكيّف مع احتياجات السوق دوراً أساسياً في نجاحنا.

ولفت إلى أن معدلات الإشغال في دبي وصلت إلى 71% خلال ديسمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير 2020؛ وتراوحت بين 50 -70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية في أنحاء الإمارات.

وأكد أن قطاع الضيافة في دبي يسير بخطى ثابتة نحو الانتعاش. وتوقّع أن تتفوق نتائج 2021 على عام 2019، مضيفاً: حققت بعض فنادقنا نمواً أكبر بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولفت إلى أن النجاح الذي تحققه الإمارات يعود إلى أدائها الممتاز في إدارة الأزمات وإلى الشفافية فضلاً عن التعاون بين القطاعَين الخاص والعام. وقال: بادرنا سريعاً في مجموعة الحبتور إلى تنفيذ خطة الاستمرارية في الأعمال. ونجحنا في تجاوز تحديات العام المنصرم. وختم قائلاً: «إيماني أقوى من أي وقت مضى، بأن دبي هي ملاذ آمن للمستثمرين والأعمال. وأفتخر بأن أرفع عالياً علم دولتي المباركة الإمارات».

قطاعات أخرى

حققت القطاعات الأخرى في مجموعة الحبتور أداءً جيداً. فقد زادت شركة دايموندليس لتأجير السيارات حجم أسطولها بنسبة 24% في الفترة من مارس 2020 إلى مارس 2021، لتصل إلى أكثر من 10000 مركبة. وبلغت نسبة الاستخدام 90%. وحققت شركة الحبتور للسيارات نتائج قوية تتناسب مع أرقام ما قبل الجائحة، وزاد الطلب على التسجّيل في مدرسة الإمارات الدولية بفرعيها.

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