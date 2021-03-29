عمومية «بي إتش مباشر» تعتمد الاسم الجديد للشركة

المصدر: دبي- البيان

عقدت شركة «بي إتش مباشر للخدمات المالية»، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث اعتمد الاجتماع قراراً بتغيير اسم الشركة إلى «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية». ترأس الاجتماع الحر محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضره أعضاء مجلس الإدارة والمساهمون.

وقال الحر محمد السويدي: سعداء بالنتائج التي حققتها «بي إتش مباشر» خلال العام الماضي، وقد نجحنا بإدارة الأمور في هذا الوقت الصعب، وكان حضورنا في الأسواق المالية حيوياً وفعالاً، حيث حرصنا على تعزيز تواصلنا واهتمامنا بالعملاء، والمحافظة على قوة ونجاح الشركة رغم التحديات الحالية، التي يشهدها العالم.

وتابع: على مدار العام الماضي، عملت «بي إتش مباشر» على توسيع وتنويع مجموعة المنتجات والخدمات المقدمة لعملائها، لتشمل إدارة الاستثمار، وتوفير السيولة، ومزاولة نشاط التعريف، وتقديم خدمات الاستشارات المالية والأبحاث، وغيرها، ونبدأ اليوم فصلاً جديداً يكمل المسيرة، باسم «بي إتش إم كابيتال»، ونتطلع إلى مواصلة البناء على ما حققناه. وتضمن الاجتماع مراجعة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية والمصادقة عليه.

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