13.5 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت الأسهم المحلية في الدائرة الخضراء، بختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 13.5 مليار درهم، مدفوعاً بعمليات شرائية انتقائية، استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار والطاقة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.18% إلى 2500.6 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والخدمات والتأمين، فيما زاد سوق أبوظبي 0.53% عند 5756.84 نقطة، بدعم مكاسب أسهم الاستثمار والعقار والتأمين والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة 867 مليون درهم، منها 816.13 مليوناً في أبوظبي، و50.86 مليوناً في دبي. وجرى تداول 126.5 مليون سهم، موزعة بواقع 91.9 مليوناً في أبوظبي، و34.6 مليوناً بدبي، من خلال 2430 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.4%، مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.91%، فيما استقر «دبي الإسلامي»، وزاد قطاع العقار 0.29%، بعد صعود «إعمار للتطوير» 0.39%، و«ديار» 0.38%، و«داماك» 2.72%، فيما استقر «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، وانخفاض «الاتحاد العقارية» 0.74%. وانخفض قطاع الاستثمار 1.18%، مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.22%، و«سوق دبي المالي» 1.9%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 4.07%، ونزل قطاع النقل 0.25%، مع تراجع «العربية للطيران» 2.4%، فيما ارتفع «أرامكس» 1.31%، و«الخليج للملاحة» 2.05%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، جاذباً 14 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 13.8 مليون درهم. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 6.59%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.87%، وأقفل عند 14.6 درهماً. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 217.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع الاستثمار 13%، مع نمو «العالمية القابضة» 14.52%، و«إشراق» 0.29%، و«الواحة كابيتال» 1.67%، وصعد قطاع العقار 1%، بعد ارتفاع «الدار» 1.09%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.38%. وزاد قطاع الطاقة 1.5%، مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.86%، و«دانة غاز» 2.09%، فيما انخفض «طاقة» 1.45%. وانخفض قطاع الاتصالات 1.44%، مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بعد نزول قطاع البنوك 0.94%، إثر انخفاض «أبوظبي الأول» 1.23%، و«أبوظبي التجاري» 0.16%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط، جاذباً 306.3 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 244.47 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 65 مليون درهم. وحقق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.52%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92%. ومال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 8.4 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع.

أداء المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 26.25 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 5.2 ملايين، ونحو البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 26.25 مليون درهم.

إفصاحات

★ تعقد شركة «دار التمويل» اجتماع الجمعية العمومية في 21 أبريل للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.04% للسهم بإجمالي 3.16 ملايين درهم، وتعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال نتيجة إلغاء 7.21 ملايين سهم من أسهم الخزينة والتي نتج عنها تخفيض رأس المال إلى 302.8 مليون سهم.

★ وافقت الجمعية العمومية لبنك «أم القيوين» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس المال بإجمالي 147.8 مليون درهم عن 2020.

★ صادقت عمومية شركة «الإمارات للتأمين» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 فلساً للسهم بإجمالي 90 مليون درهم عن 2020.

★ تعقد شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 22 أبريل للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% بإجمالي 18.15 مليون درهم وأسهم منحة بنسبة 10% بإجمالي 12.1 مليون درهم عن 2020.

★ وافقت الجمعية العمومية لشركة «صناعات أسمنت الفجيرة» على عدم توزيع أرباح على المساهمين سواء نقدية أم أسهم منحة، والانسحاب من بورصة الكويت.

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