734 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 734 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 287 مبايعة بقيمة 560.23 مليون درهم، منها 20 مبايعة لأراضٍ بقيمة 71.14 مليون درهم، و267 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 489.08 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 136.58 مليون درهم، منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 42.75 مليون درهم، و55 رهن فلل وشقق بقيمة 93.83 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 23 هبة بقيمة 38.18 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم.

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