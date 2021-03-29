«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون التجاري مع أوغندا

المصدر: أبوظبي- وام

بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وزاكي نومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين في عدد من القطاعات التجارية الحيوية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في مقر الغرفة بحضور عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة.

وأكد الجانبان أهمية العمل والتنسيق للإسهام بدفع مجالات التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وأوغندا إلى آفاق أرحب، بما يعزز من فرص الاستثمارات بين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، وبالتالي رفع قيم وأحجام المبادلات التجارية بين البلدين، لاسيما في قطاع الزراعة وأنظمة الري وتصريف المياه، وفي قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين والسياحة.

وأوضح المهيري أن غرفة أبوظبي ترحب دائماً بدعم القطاع الخاص لاكتشاف فرص استثمارية مفيدة ومجدية في العديد من دول العالم الصديقة بما يعود بالنفع والفائدة المشتركة، مشيراً إلى أن أوغندا إحدى دول القارة الأفريقية التي ترتبط بها بيئة الأعمال في أبوظبي بالعديد من الشراكات والاتفاقيات التجارية.

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