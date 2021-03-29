«ميلاجرو روبوتس» تفتتح مكاتب جديدة في «دافزا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ميلاجرو روبوتس»، المتخصصة في أجهزة الروبوت الاستهلاكية، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط، بافتتاح مكاتب جديدة في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا».

وتساعد المكاتب الجديدة، الشركة في تطوير عملياتها الدولية، وتعزيز مكانتها الإقليمية، لتتمكن من تلبية احتياجات سوق روبوتات الخدمة المتنامي بالمنطقة.وقال راجيف كاروال مؤسس «ميلاجرو»، رئيس مجلس الإدارة: يواصل سوق الأجهزة الروبوتية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، تحقيق نمو متزايد، بفضل سرعة تبنّي تلك التقنيات في قطاعات عديدة، كالرعاية الصحية والتعليم والطيران وإدارة المرافق والضيافة والبنية التحتية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز