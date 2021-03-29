«اتحاد الغرف» يعزز التعاون الاقتصادي مع تونس

المصدر: أبوظبي- وام

بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، والمعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف في الدولة، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة، التي تربط بين البلدين، والتنسيق للعمل المشترك في سبيل دعمها، من خلال تبادل التجارب والخبرات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.

وأشاد المعز بن عبد الستار بنميم بالإنجازات، التي حققتها الإمارات في كل المجالات التنموية، لا سيما في الجانب الاقتصادي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

من جهته، أكد الرميثي استعداد الغرف التجارية في الدولة، لمواصلة التعاون التجاري والاستثماري مع مجتمع الأعمال لدى الجانبين، بما يحقق الأهداف المرجوة والمصالح المشتركة.

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