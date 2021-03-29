ماجد الغرير: إعادة هيكلة غرفة دبي خطوة نحو المستقبل المشرق

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد ماجد سيف الغرير الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن القرارات الجديدة، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعادة هيكلة غرفة دبي، تشكل خطوة نحو المستقبل المشرق، وفق رؤية سموه الحكيمة بصناعة المستقبل وعدم انتظاره، وأكد أن قرارات سموه منارة تعزز مسيرة دبي ونموها وارتقائها إلى أعلى المراتب مدينة عصرية وعالمية، وعاصمة اقتصادية وتجارية من الطراز الأول.

وفي كلمة وجهها لموظفي الغرفة، قال الغرير: «يطيب لي في بداية رسالتي لكم أن أعبر عن كامل فخري واعتزازي وتقديري للعمل معكم، خلال السنوات الست الماضية، تحت مظلة غرفة دبي، حيث نجحنا معاً في تحقيق إنجازات مشهودة، وتمثيل القطاع الخاص على أكمل وجه، والمساهمة في كتابة فصل جديد من فصول التميز في مسيرة الغرفة. ولقد كان شرفاً لي أن أخدم دبي ومجتمع أعمالها وقطاعها الخاص من هذا المكان، وكان فخراً لي المساهمة معكم، وبفضلكم في تعزيز دور الغرفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والترويج لإمارة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال».

ولفت إلى أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في تكريس ريادتها في مختلف المجالات، حيث ارتفع عدد أعضائها خلال الفترة، التي خدمت فيها الغرفة من 177,000 عضو في منتصف العام 2015 إلى أكثر من 261,000 عضو مع نهاية العام 2020، كما توسعت، لتصل إلى جميع قارات العالم عبر مكاتبها التمثيلية الخارجية، حيث افتتحت 8 مكاتب جديدة في موزمبيق وكينيا والهند والبرازيل والأرجنتين وبنما، بالإضافة إلى مكتبين في الصين. واستضافت الغرفة كبار الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية في منتديات عالمية، عززت مكانة الإمارة مركزاً للفعاليات والأعمال، ونجحت في تحويل 98% من خدماتها الرئيسية إلى خدمات ذكية، تلبي متطلبات المرحلة الحالية، وعززت شراكة القطاعين العام والخاص، وجعلت منها نموذجاً للشراكات الاستراتيجية الناجحة.

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