بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تنطلق عمليات بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، أول بورصة في العالم لتداول العقود الآجلة لخام «مربان»، الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم من مقرها في سوق أبوظبي العالمي، بعد حصولها على كافة الموافقات اللازمة من جميع الجهات التنظيمية حول العالم.

وحصلت البورصة على الموافقات التنظيمية اللازمة من بنك إنجلترا، والسلطة النقدية في سنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وهولندا وفرنسا والنرويج وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وسيتم بيع خام مربان كعقد تسليم لمدة شهرين في المستقبل، فيما سيتم تسليم العقد للعملاء من الفجيرة، وستسمح عمليات المقاصة في البورصة، الاستفادة بهامش التعويضات، وتعزيز كفاءة رأس المال للمتداولين.

وتصل القدرة الإنتاجية الحالية لإنتاج مربان إلى مليوني برميل يومياً، وتقسم ملكية إنتاج مربان بواقع 60 % لأدنوك، و40 % لشركاء أدنوك في الإنتاج، وهم «بي بي» و«توتال» و«بتروشينا» و«انبيكس» و«جي إس إنرجي» و«تشن هوا»، وبالتالي، هناك العديد من المالكين والبائعين لخام مربان.

ثقة

وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، إن بورصة إنتركونتيننتال أبوظبي، والعقود الآجلة لخام مربان، هي في غاية الأهمية، بسبب الموقع في منطقة الشرق الأوسط، القريب للغاية من شرق آسيا، التي تعد القوة الدافعة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة، بينما السبب الثاني، هو الثقة، وبالتالي، سيساعد المعيار الجديد تجار النفط على إدارة المخاطر، ومن ثم تتعزز الثقة، التي بدورها ستساعد على تدفق الطاقة إلى مراكز الطلب بحرية أكبر، ليس في المنطقة فحسب، بل حول العالم.

وقال ساي هونغ هور، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جي إس كالتكس»، إن العقود الآجلة لخام مربان، توفر آلية تسعير شفافة لجميع المشاركين، ما يتيح لهم أيضاً المزيد من الخيارات لتقليل وإدارة المخاطر، فلكونه أحد أكثر أنواع النفط الخام شيوعاً، إذ تستورده كل دول العالم تقريباً، ستقدم العقود الآجلة الجديدة لخام مربان، فوائد عظيمة لجميع العملاء، إذ ستمكنهم الآن من التحوط المباشر لأي مخاطر متعلقة بأسعار خام مربان.

تسعير

قال راسل هاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيتول»، إن إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة لخام مربان، هو خبر إيجابي، حيث سيستفيد منه المنتجون والمستهلكون ومصافي النفط، وأسواق النفط الخام في العالم بشكل عام، كما سيؤدي إلى تسعير أكثر شفافية وإنصاف، وإدارة أفضل للمخاطر، ويتيح فرصاً تجارية جديدة للجميع.

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