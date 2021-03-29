المعهد المصرفي يدرّب 30 ألف عامل بالقطاع في 2020 منهم 12 ألف مواطن

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، تدريب أكثر من 30 ألف متدرب ومهني من العاملين في القطاع المصرفي والمالي في كافة البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، من ضمنهم 12.29 ألفاً من مواطني الدولة خلال 2020. وتم التدريب عبر تقنيات «التعلّم عن بُعد» ومنصة المعهد التعليمية «إن سايت» التي تم إطلاقها أخيراً لتكون أول منصة إلكترونية تعليمية لبرامج القطاع المالي والمصرفي في الشرق الأوسط، إضافة إلى الفصول الدراسية في مقرات المعهد.

وقال جمال الجسمي، مدير عام المعهد إن الإمارات قدمت نموذجاً ناجحاً لمنظومة التعلم عن بعد، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة والجاهزية الشبكية، التي تجلت مع بدء اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لتجنيب المجتمع مخاطر (كوفيد19).

إقبال كبير

وأضاف: فخورون بالإقبال الكبير الذي حظيت به منصة (إنسايت) خلال الشهر الأول من إطلاقها. ويُمثل تدريب 30 ألف مهني في القطاع المصرفي من بينهم أكثر من 12 ألف مواطن، إنجازاً كبيراً لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حيث نجح فريقنا في بناء تجربة تعليمية منظمة للغاية، من خلال تقنيات التعلم عن بعد والمنصّة التي تشتمل على دورات بين المتخصصين في الأعمال المصرفية والمالية، في الوقت الذي تساعدهم على تطوير مهاراتهم لتحقيق أهدافهم المهنية. كما يحرص معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على تلبية احتياجات المتدربين، وضمان استمتاعهم بتجربة تعليمية سلسة إلى أقصى الحدود.

وقال إنه من منطلق مسؤوليتنا وإدراكنا بأن التعلم الإلكتروني والتعليم عبر الإنترنت باقيان معنا في المستقبل، يتمثل هدفنا في الوصول إلى حوالي 150 برنامجاً تدريبياً على منصة «إن سايت»، وعلى المعلمين مسؤولية مواكبة التغيرات.

دورات

تشمل الدورات التدريبية على منصة «إن سايت» تطوير المهارات الوظيفية والشخصية في مجموعة واسعة من الفئات تتضمن التكنولوجيا المالية، وتحليلات البيانات، والخدمات المصرفية للشركات والإدارة، والتمويل التجاري، والامتثال ومكافحة غسيل الأموال، وإدارة المخاطر، والخدمات المصرفية الإسلامية والاتصالات التجارية، والخزينة والاستثمارات وتنمية الشخصية.

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