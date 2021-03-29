1.86 % تراجع سنوي للتضخم في الإمارات خلال يناير

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 1.86%، على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.15%، مقارنة بديسمبر المنصرم.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 106.13 نقاط، في يناير الماضي، مقابل نحو 108.14 نقاط، في يناير 2020، ومقابل 105.97 نقاط، في ديسمبر 2020.

وأوضح المركز أن تراجع التضخم السنوي، جاء على أثر هبوط 6 مجموعات إنفاق، تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، بنسبة 3.16%، والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%)، بنحو 1.43%، وخدمات النقل (تشكل 14.6%)، بنسبة 5.48%، والترويج والثقافة 18.83%، والسلع والخدمات المتنوعة (تشكل 6.3%)، بنحو 0.47%، والتبغ 0.3%.

وجاء ارتفاع التضخم على أساس شهري، بسبب صعود 5 مجموعات رئيسة، تصدرها التجهيزات والمعدات المنزلية 0.43%، وخدمات الصحة 0.54%، وخدمات النقل 1.86%، والترويج والثقافة 2.81%، والمطاعم والفنادق 0.09%.

حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري 0.67% في دبي، و0.02% بالشارقة، و0.08% في أم القيوين، و0.1% في رأس الخيمة، و0.06% في الفجيرة، وارتفع 0.79% في أبوظبي، و0.04% في عجمان.

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