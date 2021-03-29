اقتصادية دبي: 1645 رخصة فعالة في الورقاء

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة الورقاء، حتى اليوم، يصل إلى 1645 شركة، امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة، جاء في مقدمها التجارية (888 رخصة) بنسبة 54 %، ثم المهنية (732 رخصة) بنسبة 44 %، وتوزعت باقي النسب على الصناعية والسياحية. ويوضح التقرير، حجم الأنشطة التجارية في منطقة الورقاء، لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال، والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة الورقاء، تأتي رخص المؤسسات الفردية أولاً بنسبة 70%، تليها المؤسسات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 21 %، ثم الأعمال المدنية بنسبة 4 %. وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع شركات مقرها في إمارة أخرى، شركات تضامنية، فروع شركات خليجية، مواقع تواصل اجتماعي، توصية بسيطة، فروع شركات/‏‏مؤسسات مقرها منطقة حرة، وشركات مساهمة عامة.

وتم إصدار 497 رخصة في الورقاء خلال 2020، بنسبة نمو 111%، مقارنةً بعدد الرخص التي تم إصدارها في 2019، والتي وصل عددها إلى 235 رخصة. والورقاء منطقة سريعة التطور، فرغم أنها تقع على أطراف الإمارة إلا أنها متصلة بجميع مناطق دبي عبر طريق شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يلتف حول الحد الغربي من المنطقة، وتبعد 25 كيلو متراً عن خور دبي، وتقع بين مردف والمدينة العالمية، ويستغرق الوصول إلى مطار دبي 15 دقيقة، ويمكن الوصول إلى دبي لاند خلال 30 دقيقة. وتمتاز المنطقة أيضاً بحديقة سفاري دبي، التي تعتبر إحدى أكبر حدائق السفاري في الإمارات .

أبرز الأنشطة

أفاد تقرير اقتصادية دبي، بأن أبرز 10 أنشطة للرخص الصادرة في منطقة الورقاء، تضم كلاً من المطاعم، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة الملابس الجاهزة، تحضير الوجبات الخفيفة، تجارة الهدايا، تصميم الأزياء والملابس، المقاهي، تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، تجارة الحلي من غير المعادن الثمينة، وتجارة زهور القطف ونباتات الزينة الداخلية.

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