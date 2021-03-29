«مبادلة» تستحوذ على حصة في «رودنستوك» منتصف 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، عن نيتها الاستثمار في مجموعة «رودنستوك» المتخصصة في تصنيع العدسات الطبية. وستستحوذ مبادلة على حصة أقلية إلى جانب صناديق استثمارية تتلقى استشارات من «أباكس».

ومن المتوقع إتمام الصفقة في منتصف العام الجاري بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.وتم تأسيس رودنستوك عام 1877 وظلت لأكثر من 140 عاماً في طليعة شركات تصنيع العدسات الطبية، ويوجد المقر الرئيسي للشركة في مدينة ميونيخ الألمانية ويعمل بها نحو 4900 شخص في العالم، كما أن لديها شبكة من شركات المبيعات التابعة لها وشركاء التوزيع في 85 دولة.

وتملك رودنستوك مجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة، ومن أهمها تقنية «DNEye Pro».

وقالت كاميلا ماكابيلي لانجويلي، رئيسة قسم علوم الحياة في مبادلة: تحتل رودنستوك مكان الصدارة بين شركات تصنيع العدسات في السوق الأوروبية، ونحن نتطلع للتعاون مع أباكس وفريق الإدارة التنفيذية لتقديم الدعم للشركة في المرحلة التالية من مسيرتها.

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