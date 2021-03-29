دبي مستقبل البنوك والثروات في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت مجلة «يورو موني» البريطانية، دبي بأنها تمثل مستقبل البنوك والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات حول العالم، وذكر تقرير للمجلة أن دبي وسنغافورة لم توقفهما الصعوبات عن بناء نهضتهما الاقتصادية التي تثير الإعجاب بالفعل، حيث نجحتا في تحويل كل السلبيات إلى إيجابيات والتحول إلى مركزين عصريين ورائدين على مستوى العالم للخدمات المالية. وأفاد أن دبي شيّدت نهضتها بالاعتماد على الذكاء السياسي والاقتصادي من جانب قيادتها، والخطط الدقيقة في تصميم المرافق والمنشآت، والاستعانة بأصحاب المواهب لتولي الجوانب التنظيمية والإدارية. وأوضح أن دبي نجحت في التحول إلى قطب عالمي لكل الأثرياء من كل أنحاء العالم، وتنافس مراكز الأعمال التجارية وإدارة الثروات في أوروبا.

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