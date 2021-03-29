«دو» توزع 680 مليوناً نقداً عن النصف الثاني

المصدر: دبي- البيان

أقرت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% من رأس المال، بقيمة 680 مليون درهم، بما يعادل 15 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2020. وذكرت الشركة أن إجمالي الأرباح الموزعة للسهم عن كامل عام 2020 بلغ 28 فلساً للسهم بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي 1.29 مليار درهم.

وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن عام 2020، كما صدقت على تقرير مدققي الحسابات، ووافقت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة. وأقر مجلس إدارة الشركة تعيين محمد هادي الحسيني رئيساً للمجلس، وسارة مسلم نائباً، فيما تم إعادة تعيين أحمد جلفار عضواً منتدباً للشركة.

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