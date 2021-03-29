62.8 ملياراً رأسمال «دي إكس بي»

المصدر: دبي - البيان

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع، على زيادة رأسمال شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» من 9.43 مليارات درهم إلى 62.82 مليار درهم.

وأضافت الشركة في بيان، أن الهيئة وافقت على تعديل نص المادة (1/‏‏‏5) من النظام الأساسي للشركة، وإضافة مادة جديدة رقم (66 مكرر) والتي تنص على أحقية أي شخص يستحوذ على نسبة 90%، بالإضافة إلى سهم واحد في رأس المال المصدر للشركة وإلزام مساهمي الأقلية في الشركة ببيع أو مبادلة جميع الأسهم المملوكة من قبلهم لصالح هذا الشخص.

كانت عمومية الشركة المنعقدة في 9 مارس الجاري، أقرت زيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 62.82 مليار درهم، عن طريق إصدار 53.4 مليار سهم عادي بقيمة درهم واحد لكل سهم في رأسمال الشركة إلى «مِراس»، وذلك بعد تحويل الدين المصرفي.

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