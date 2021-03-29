50 ألفاً مخالفة لمستثمر تلاعب بالأسهم

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع، مخالفة بقيمة 50 ألف درهم على أحد المستثمرين في أسواق المال المحلية بسبب مخالفته القواعد والقوانين.

وقالت الهيئة، إن المستثمر «م. س. ط» قام بتنفيذ عمليات تداول على أسهم إحدى الشركات المدرجة أدت إلى التأثير على سعر تداول السهم، وذلك بمخالفة نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

وحذرت الهيئة من صاحب الحساب (@EL_OMDAH) على «تويتر»، مشيرة إلى أنه غير حاصل على أي ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي.

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