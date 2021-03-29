17 فلساً زيادة بأسعار البنزين في أبريل

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود، رفع أسعار البنزين والديزل خلال شهر أبريل 2021 بزيادة في البنزين تراوحت بين 16 و17 فلساً، وبمقدار7 فلوس زيادة في أسعار ليتر الديزل. ويبدأ التطبيق اعتباراً من الخميس المقبل، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» 17 فلساً من 2.12 درهم في مارس إلى 2.29 درهم بزيادة 8%، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» 16 فلساً من 2.01 درهم إلى 2.17 درهم في أبريل بزيادة 7.9%. وارتفع لتر بنزين إي بلس «91» 17 فلساً من 1.93 درهم إلى 2.10 درهم بارتفاع 8.8%، وارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 7 فلوس من 2.15 درهم إلى 2.22 درهم بزيادة 3.25%.

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