«يورو موني»: دبي مستقبل البنوك الخاصة وإدارة الثروات في العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت مجلة «يورو موني» البريطانية دبي بأنها تمثل مستقبل البنوك والخدمات المصرفية الخاصة، وكذلك إدارة الثروات حول العالم، وذكرت المجلة أن سنغافورة أيضاً تشترك مع دبي في هذا الوصف.

ونشرت المجلة الشهيرة المتخصصة في شؤون البنوك حول العالم تقريراً خاصاً على موقعها الشبكي عن دبي وسنغافورة، باعتبارهما مركزين مستقبليين واعدين للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات على مستوى العالم.

وذكر التقرير أن دبي وسنغافورة تشتركان في عدة سمات مشتركة، وهي نهضتهما الحديثة نسبياً، وموقعهما الجغرافي في قارة آسيا، وصعوبة ظروفهما المناخية، حيث ترتفع درجة الحرارة في دبي خلال الفترة من ابريل إلى أكتوبر، بينما ترتفع في سنغافورة طوال العام.

واستطرد التقرير أنه على الرغم من ذلك، فإن هذه الصعوبات لم توقف دبي وسنغافورة ولم تثنيهما عن بناء نهضتهما الاقتصادية التي تثير الإعجاب بالفعل، حيث نجحتا في تحويل كافة السلبيات إلى إيجابيات والتحول إلى مركزين عصريين ورائدين على مستوى العالم للخدمات المالية.

وأفرد تقرير «يورو موني» مساحة خاصة للحديث عن نهضة دبي، فذكر أن دبي شيدت نهضتها بالاعتماد على الذكاء السياسي والاقتصادي من جانب قيادتها، الخطط الدقيقة في تصميم المرافق والمنشآت، فضلاً عن الاستعانة بخبرات أجنبية من النابهين وأصحاب المواهب لتولي الجوانب التنظيمية والإدارية في مرحلة التشييد والبناء.

وأوضح التقرير أن دبي نجحت من خلال هذه المقومات في التحول في غضون بضع عقود إلى قطب عالمي لكافة الأثرياء وأصحاب الثروات الطائلة من كافة أنحاء العالم. وأضاف أن دبي الآن تنافس بالفعل مراكز الأعمال التجارية وإدارة الثروات الأكبر منها مساحة والأقدم منها عمراً في أوروبا.

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