60 % من أصحاب الأعمال في الإمارات يخططون لمزيد من التعيينات

المصدر: دبي- سيد صالح

أظهرت نتائج استبيان أجرته شركة «هايز» لخدمات التعيين، أن حوالي 60 % من أصحاب الأعمال في الإمارات، يخططون لتعيين المزيد من العمالة في غضون العام الجاري.

وبحسب التقرير الذي أصدرته «هايز»، متضمناً نتائج الاستبيان، فإن هذا الاتجاه من جانب أصحاب الأعمال بالدولة، يأتي انعكاساً لبدء التعافي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» في كافة أنحاء العالم، وأيضاً التخفيف من القيود التي كانت مفروضة على الحركة والأنشطة الاقتصادية، خلال أغلب الأوقات من العام الماضي، لاحتواء الجائحة.

وأفادت نتائج الاستبيان أيضاً، بارتفاع المشاعر الإيجابية لدى القوة العاملة بالإمارات، بشأن مستقبلهم المهني، حيث أعرب 62 % من المواطنين، و56 % من المقيمين، عن تفاؤلهم في ما يتعلق بآفاق حياتهم المهنية.

وقالت سامانثا رايت، استشارية أولى للتعيين بقسم التوطين لدى «هايز»، تعليقاً على نتائج الاستبيان: «شهدنا زيادة في عدد الوظائف منذ مطلع عام 2021، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إضافة عدد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، على نحو يفوق ما كان يجري في السنوات الماضية».

وأوضحت نتائج الاستبيان أن 49 % من أصحاب الأعمال بالدولة، اضطروا إلى خفض الميزانيات المخصصة للتعيين لديهم، خلال أغلب الفترات من 2020، بسبب تضررهم من تداعيات الجائحة، إلا أن نشاطهم في تعيين موظفين جدد، بدأ يعاود الانتعاش منذ الربع الأخير من العام الماضي، مع رفع قيود الحركة، فبدأت الشركات بالدولة ترفع ميزانياتها المخصصة للتعيين مجدداً.

وفي ما يخص الرواتب، ظلت توقعات كلٍ من المواطنين والمقيمين بشأن رواتبهم في 2021، كما كانت في 2020. وفي المقابل، توقع 43 % من المواطنين، و45 % من المقيمين، أن ترتفع رواتبهم في 2021، بالمقارنة مع 2020.

وأضافت رايت: «لا نتوقع أن تؤثر الجائحة سلباً في رواتب الموظفين في الدولة خلال العام الجاري».

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