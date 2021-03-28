17 فلساً زيادة في أسعار لتر البنزين خلال أبريل

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود، رفع أسعار البنزين والديزل خلال شهر أبريل 2021 بزيادة طفيفة في البنزين تراوحت بين 16 و17 فلساً، وبمقدار 7 فلوس زيادة في أسعار لتر الديزل.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الخميس المقبل أول أبريل 2021، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 17 فلساً من 2.12 درهم في شهر مارس إلى 2.29 درهم بنسبة حوالي 8.%

كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 16 فلساً من 2.01 درهم في مارس إلى 2.17 درهم في ابريل بنسبة زيادة حوالي 7.9%.

وارتفع لتر بنزين إي بلس «91» 17 فلساً من 1.93 درهم في مارس إلى 2.10 درهم وبنسبة 8.8%، كما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 7 فلوس من 2.15 درهم في مارس إلى 2.22 درهم، وبنسبة 3.25 % لشهر أبريل.

كانت لجنة متابعة أسعار الوقود أقرت رفع أسعار البنزين والديزل خلال مارس 2021 بزيادة طفيفة في البنزين وصلت إلى 21 فلساً، وبمقدار 14 فلساً زيادة في أسعار لتر الديزل.

وتأتي الزيادة الجديدة بعدما استقرت أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي، وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير وفبراير.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، فيما تعد تسعيرة الشهور 11 الماضية هي الأقل خلال السنوات الأربع.

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