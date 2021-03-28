أراضي دبي تستعرض مبادراتها في معرض «أيركس الهند» الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

شاركت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في النسخة الجديدة من معرض «آيركس الهند 2021»، عن الإمارة بصفتها «المدينة الشريكة»، وذلك بهدف تسليط الضوء على قطاع دبي العقاري، وإطلاع المشاركين والمستثمرين المهتمين على الفرص المتعددة التي توفّرها الإمارة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بخدمات الدائرة ومبادراتها المبتكرة.

واستعرضت دائرة الأراضي والأملاك خلال المعرض الذي تنظمه الهند افتراضياً في ظل الإجراءات المتعلقة بفيروس «كوفيد 19»، عدداً من خدماتها ومبادراتها في المنصة المخصصة للدائرة والتي بلغ عدد زوارها 428 زائراً، كانت أبرزها تسليط الضوء على تطبيق «دبي ريست» أول تطبيق رقمي للعقارات بدبي، والذي يعتبر حاضنة مبتكرة لخدمات أراضي دبي والمحفظة العقارية الشاملة لملاك العقارات، إذ يجمع على منصته غالبية خدمات الدائرة مثل: إصدار شهادة بالأملاك، وإصدار بدل فاقد لملكية العقارات، وإصدار الخرائط. ويمكن للملاك أيضاً عبر التطبيق طلب الحصول على نسخ من شهادات الملكية، وتقييم لعقاراتهم، سواء أكانت من فئة «أرض فضاء» أم «وحدة سكنية»، فضلاً عن الكثير من الخدمات الخاصة بالتسجيل والخدمات العقارية، ومؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية وقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري. ما يتيح لمختلف فئات المتعاملين إمكانية الحصول بكل يسر على هذه الخدمات، والاطلاع على حالة المشاريع العقارية، والاستفسار عن أي موضوع ذي صلة.

كما ركّزت الدائرة على استعراض مزايا المؤشر الرسمي لأسعار البيع بدبي، ودوره في تعزيز الثقة والشفافية في السوق العقاري. إلى جانب إطلاع زوار المنصة الخاصة بالدائرة على دليل التطوير العقاري، الذي أعدته أراضي دبي بالتعاون مع أكثر من 23 جهة حكومية وغير حكومية تقدّم خدمات تتعلق بالتطوير العقاري، ويعتبر الدليل بمثابة مرجع موثق لجميع المستثمرين والمطورين العقاريين، ويتسم بالشفافية والوضوح بما يسهم في تنمية عجلة نمو القطاع العقاري في الإمارة، وقد تم إعداد الدليل بالتعاون بين مختلف هيئات ودوائر حكومة دبي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ويتناول عملية التطوير العقاري من خلال مراحلها المختلفة التي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسة، هي: مرحلة اعتماد المخططات العامة للمشروع، مرحلة ترخيص البناء والإنجاز، ومرحلة البيع والتسويق.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حرصت أراضي دبي على تسليط الضوء على التأشيرات التي يتم إصدارها عبر دائرة الأراضي والأملاك، والمتمثلة بتأشيرة المتقاعدين، وتأشيرة الـ5 سنوات، وأبرزت الشروط المطلوب توفّرها في المتقدم للحصول على إحداها، والدور البارز لهذه التأشيرات في دعم وتعزيز القطاع العقاري.

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