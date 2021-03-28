«جلف كابيتال» تستثمر 30 مليون دولار لتوسعة عيادات «إيه آر تي فيرتيلتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جلف كابيتال» عن استثمار 30 مليون دولار، لتوسعة عيادات «إيه آر تي فيرتيلتي» التابعة لمحفظتها في الهند، من خلال افتتاح 18 عيادة في الـ12 شهراً المقبلة.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»: نحن سعداء لدعم أقوى فريق إداري وطبي في قطاع التلقيح الاصطناعي، مع توسعهم الطموح في الهند. عيادات «إيه آر تي فيرتيلتي» هي الموفر الأسرع نمواً لخدمات التلقيح الاصطناعي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن متحمسون لتعاوننا مع إدارة «إيه آر تي فيرتيلتي»، للارتقاء بهذا الكيان إلى المستوى التالي.

وأضاف: إن استثمارنا في «إيه آر تي فيرتيلتي» هو أكبر استثمار للملكية الخاصة تجريه «جلف كابيتال» حتى هذا التاريخ، وقد شكل هذا الاستثمار أول عملية شراء كل العمليات الإقليمية لشركة عالمية والاستحواذ عليها في تاريخ الشركة. إن التوسع السريع لعيادات «إيه آر تي فيرتيلتي» في عموم القارة الآسيوية يوطد سجل «جلف كابيتال» الطويل في إنشاء شركات عالمية رائدة، انطلاقاً من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

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