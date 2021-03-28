دبي للإحصاء: 4.36 % انخفاض الرقم القياسي لأسعار منتج الصناعات التحويلية في دبي 2020

المصدر: دبي- البيان

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية 95.86 خلال عام 2020، مسجلاً انخفاضاً مقداره 4.36 %، مقارنة بعام 2019، والذي سجل 100.23.

ويعكس الرقم القياسي لأسعار المنتج، القدرة التنافسية لأسعار المنتجات الوطنية، مقابل المنتجات الشبيهة، أو المنتجات المنافسة المستوردة، ويسهم في تحليل اتجاه النمو في الصادرات الوطنية، ما يعزز قدرة المخطط على استقراء واقع التبادل التجاري مع بقية دول العالم، وأثر ذلك في الاقتصاد المحلي بشكل عام.

واستمر معدل التغير العام في أسعار المنتج بالانخفاض للعام الثاني على التوالي، حيث انخفض بمعدل 4.36 % عام 2020، مقارنة بعام 2019، كما انخفض في 2019 بمعدل 4.38 %، مقارنة بعام 2018، ويرجع انخفاض سعر المنتج خلال 2020، لانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 31.42 %، ما دفع الرقم العام للمنتجين الصناعيين نحو الانخفاض بمقدار 4.25 نقاط مئوية. ويأتي هذا، بسبب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال الربع الثاني 2020، بسبب إجراءات العزل لمكافحة «كوفيد 19».

تراجعات

وتراجعت أسعار مخرجات نشاط الفلزات القاعدية أو الأساسية (المنتجات المعدنية الأساسية)، والذي يتأثر بمدخلاته بأسعار المشتقات النفطية بنسبة 6.79 %، ليسهم في دفع الرقم العام لأسعار المنتج نحو الانخفاض، بمقدار 0.94 نقطة مئوية. كذلك تراجعت أسعار صناعة كل من منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.67 %، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.21 نقطة، والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 3.97 %، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.19 نقطة، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.54 %، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.15 نقطة، والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 4.63 %، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، والمعدات الكهربائية بنسبة 0.64 %، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، والمنتجات الصيدلانية الأساسية بنسبة 3.83 %، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وأسعار الأثاث بنسبة 0.34 %، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.15 %، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 4.95 %. ومنتجات التبغ بنسبة 0.01 %.

ارتفاعات

وسجلت بعض الصناعات ارتفاعاً في أسعارها، مقارنة بعام 2019، حيث ارتفعت أسعار الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.26 %، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.49 نقطة، وأسعار الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 26.11 %، ما رفع المؤشر بمقدار 0.47 نقطة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة 9.82 %، والتي رفعت المؤشر بمقدار 0.31 نقطة، والمنتجات الغذائية 1.38 %، والتي دفعت المؤشر للصعود بمقدار 0.18 نقطة، والورق ومنتجات الورق 0.49 %، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.1 نقطة، ومنتجات المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 0.32 %، والمشروبات 0.28 %.

واستقرت أسعار صناعة الملابس ومستحضراتها، والخشب منتجات الخشب والفلين، عدا الأثاث، ومعدات النقل الأخرى خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019.

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