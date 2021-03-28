«سيدات أعمال دبي» يعرف أعضاءه بأسس «الفرنشايز»

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال دبي ندوة افتراضية جاءت بعنوان «رائدات الأعمال المتميزات»، وذلك في إطار حرص المجلس على تشجيع رائدات الأعمال لتأسيس مشاريع ناجحة ومستدامة وذات أفكار مبتكرة يمكن تنميتها لتكون صاحبة علامات امتياز تجاري «فرنشايز» تمكنها من الانتشار على المستويين المحلي والدولي.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة من أعضاء المجلس وعدد من رائدات الأعمال على مستوى الدولة، وقدمها كل من الدكتورة ليليانا كوكيتش المؤسس المشارك ورئيسة الجمعية الكرواتية للامتياز، وساري حموي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فرينشايز ترينر»، وفرح روز الحائزة على جائزة الامتياز العالمية لعام 2020، حيث تناولت الندوة تعريف المشاركات بأسس الامتياز التجاري ومدى أهميته في إدارة الأعمال، إلى جانب تشجيع وتحفيز رائدات الأعمال لدخول مجال الاستثمار من خلال قطاع «الفرنشايز» لكونه أسرع وسيلة لنمو وانتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دوره في تخفيف نسبة كبيرة من المخاطر التي تصاحب تأسيس الشركات الناشئة.

وقالت نادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي: «إن تنظيم الندوة جاء ليحقق مجموعة من الأهداف أهمها تحفيز المشاركات على اعتماد ثقافة «الفرنشايز» كجزء من المبادئ التي تقوم عليها ريادة الأعمال النسائية، والمساهمة في خلق جيل جديد من رائدات الأعمال الحاصلات على الامتياز التجاري والمانحات له»، مشيرة إلى أن «الفرنشايز» يعد المدخل المناسب لرائدات الأعمال لدخول مجال العمل الاستثماري والتجاري، كونه يساعد على تجاوز العديد من الخطوات التأسيسية لمشروع جديد، وذلك لما يقدمه مانح الامتياز للممنوح له من خطة عمل جاهزة ونظام إداري وتدريب لكوادر العمل، مما يجعل نسبة نجاح المشروع القائم وفقاً لنظام الفرنشايز أعلى من القيام بتأسيس مشروع جديد.

ولفتت حلبي إلى أن المشاركات في الندوة أظهرن تفاعلاً متميزاً بما يؤكد أن سيدات ورائدات الأعمال يمتلكن مهارات تؤهلهن ليصبحن قيادات استثنائية في مجال الامتياز التجاري، نظراً لما يتمتعن به من سمات إبداعية وقدرة على التفاعل الفوري والتكييف مع التغيرات، إلى جانب موهبتهن في التواصل وبناء العلاقات والتنظيم الإداري وتحديد الأولويات.

يشار إلى أن الإمارات تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في مؤشر وجهات الامتياز التجاري العالمي «فرنشايز 2020» الذي أصدرته «إدواردز جلوبال سيرفيسيز» EGS، وهي مؤسسة بحثية متخصصة في منح حقوق الامتياز مقرها الولايات المتحدة وتتولى التصنيف العالمي السنوي للقيمة القطرية لكل دولة.

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في 2002 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً مهماً في تعزيز مساهمة سيدات الأعمال باقتصاد الدولة، والدفع بالتنمية الاقتصادية في جميع قطاعات مجتمع الأعمال.

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