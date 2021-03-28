1 % نمو رضا العملاء في الإمارات خلال 2020

المصدر: الكويت - البيان

كشف «سيرفس هيرو»، المؤشر الوحيد في المنطقة لقياس رضا العملاء، عن نتائج رضا العملاء في الإمارات لعام 2020 والتي أظهرت زيادة بنسبة 1% في مستويات رضا العملاء على مستوى الدولة. كما أعلنت الشركة عن قائمة العلامات التجارية الأفضل أداءً ضمن 15 فئة صناعية مدرجة في المؤشر.

وسجل مؤشر رضا العملاء على مدى العام الماضي 77.7 نقطة من أصل 100، مع عينة أكبر بنسبة 20% في 2020 مقارنة بعام 2019، مسجلاً زيادة بنسبة 1%. وتعكس هذه الفجوة الإيجابية توجه المستهلكين لتعديل توقعاتهم تنازلياً في مواكبة للقيود التي فرضتها الجائحة. وفي الوقت نفسه، شكلت الملابس والمقاهي الفئات الأفضل أداءً، في حين كانت شركات الاتصالات المتنقلة، والبنوك الأكثر انخفاضاً في تقديم الخدمة.

وقالت فاتن أبوغزالة، رئيس «سيرفس هيرو»، إن 2020 شهد تحولات في العديد من جوانب الحياة بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد19»، مشيرة إلى أن قدرة العلامات التجارية على تقديم أفضل تجربة للعملاء رغم التحديات الراهنة شكلت أساساً للصمود خلال فترات عدم اليقين غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

وأضافت أن حقائق السوق الجديدة وسلوكيات المستهلكين الناجمة عن الجائحة الصحية العالمية أبرزت أهمية ولاء المستهلكين في بقاء وازدهار الشركات بشكل عام.

وقالت أبوغزالة: المنشآت التجارية شهدت اضطراباتٍ غير مسبوقة خلال 2020، الذي يعد عام الجائحة، أدت إلى تغيير سلوك المستهلكين بشكل جذري، وقد تحدّت الجائحة نماذج التشغيل الخاصة بتلك المنشآت، ووضعت قدراتهم والتزامهم برضا العملاء لأكبر اختبار على الإطلاق. وبحكم أن جاذبية العلامة التجارية تلعب دوراً مهماً خلال الأزمات، فإن العلامات التجارية التي تعزز ثقافة التميز، وتركز على ترسيخ ولاء عملائها تتمتع باحتمال البقاء والازدهار عند عودة الأمور لطبيعتها.

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