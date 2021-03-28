المؤتمر العالمي لبيانات الفنادق يستعرض نجاح استراتيجية السياحة في دبي

المصدر: دبي - البيان

شارك لوران أ. فوافنيل، نائب الرئيس الأول - للعمليات والتنمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند؛ نائب الرئيس الأول في الموارد البشرية للمجموعة وتنمية المواهب في فندق سويس - بل العالمي في المؤتمر العالمي لبيانات الفنادق الذي نظمته «أس تي أر» في وقت سابق خلال هذا الأسبوع.

وسلط لوران الضوء على كيفية نجاح استراتيجية السياحة في دبي في حديثه في اللجنة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقال: «لقد مررنا جميعاً بعام مليء بالتحديات بشكل غير مسبوق. ومع ذلك، فإن السفر هو الرغبة الأولى للجميع حيث ينتظر العالم الوضع الطبيعي الجديد. الأمر الجدير بالثناء هو كيف تعيد دبي السياحة إلى مسارها الصحيح من خلال سياساتها الاستباقية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا. لقد شكلت الإمارة مثالاً يحتذى به للعالم بأسره بالطريقة التي أعادت بها بسرعة فتح حدودها واقتصادها للترحيب بالمسافرين الدوليين أثناء تطوير السياحة المحلية».

تعد حملة التطعيم الشاملة ضد فيروس Covid-19 في الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم. قال لوران: «نحن ممتنون للغاية للسلطات لإتاحتها اللقاح بسرعة وبسهولة لنا جميعاً. نحن واثقون، مع إطلاق اللقاح حالياً، والمعرض الذي يبدأ في الأول من أكتوبر والاحتفال بالذكرى الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيحدث انتعاشاً، وسيبدأ أداء الفنادق في العودة إلى مستويات أكثر صحة قبل نهاية عام 2021».

وفي حديثه عن الآفاق المستقبلية لصناعة الضيافة، أكد لوران أن «رؤية 2040 رائعة للغاية وستفتح فرصاً جديدة لصناعتنا من خلال تعزيز القدرة التنافسية لدبي كوجهة عالمية».

وتعليقاً على أحدث العبارات المشهورة في هذا المجال، مثل «Work-cation»، قال لوران: «إن الجمع بين العمل والمتعة ليس أمراً جديداً، ولكنه أصبح الآن ممارسة شائعة بشكل متزايد. اتخذ العمل من المنزل معنى جديداً، إذا كنت تعمل عن بُعد، فلماذا لا تفعل ذلك من جانب حمام السباحة أو الشاطئ وتستمتع بتغيير المشهد. سارعت الفنادق في دبي للانضمام إلى هذا الاتجاه».

وقال لوران إن «من الضروري للتعافي فهم سلوكيات المستهلكين المتغيرة والاستجابة لها. مصممو زووم، وخادمو الأعمال، ومعلمو الأطفال الذين يدرسون عبر الإنترنت ليست سوى بعض الخدمات التي يمكن أن تقدمها الفنادق للضيوف في العمل».

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